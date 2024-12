Volete realizzare una base trucco naturale? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme come fare.

Come fare una base trucco naturale

I trucchi molto elaborati sono certo belli da vedere ma anche molto lunghi e difficili da realizzare. Per chi non ha troppo tempo a disposizione può puntare sul trucco naturale, che in realtà può davvero essere di grande effetto. Anzi, al giorno d’oggi, sono tante le donne che se devono scegliere preferiscono comunque puntare su un trucco semplice, fresco e luminoso, un trucco naturale. Un trucco che riesca comunque a nascondere i difetti ma senza creare troppo l’effetto maschera, e un trucco che sia allo stesso tempo veloce da realizzare. L’effetto di un trucco naturale è quindi leggero, ma è in grado di valorizzare il viso pur rimanendo quasi invisibile. Al fine di ottenere un make up impeccabile la base trucco è fondamentale. Spesso molte di noi tendono però a trascurarla, prestando più attenzione al make up occhi e labbra. Ma se si vuole ottenere un risultato complessivo perfetto è molto importante dare la giusta importanza alla base del trucco e realizzarla al meglio. La base trucco è in pratica l’impalcatura di un make up perfetto, se il viso è ben preparato infatti non sarà neppure necessario esagerare con il trucco occhi e labbra. Ma, come fare per creare una base trucco perfetta? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Come fare una base trucco naturale: l’underpainting make up

Una nuova tecnica per realizzare una base trucco naturale è quella dell’underpainting make up. Ma, in cosa consiste questa tecnica? In poche parole si mette il fondotinta non all’inizio ma alla fine, dopo il correttore, il blush e dopo aver eventualmente fatto il contouring. Il fondotinta, che deve essere a media coprenza e lucido, andrà a creare un effetto super naturale e più omogeneo al volto. Importante inoltre scegliere un fondotinta che si addica alla propria carnagione. Quindi, in poche parole, non cambiano i prodotti che siete solite usare per fare la base trucco, cambia solamente l’ordine, con il fondotinta che finisce all’ultimo posto. Un pò come il reverse washing, ovvero il lavare i capelli al contrario, prima il balsamo, o la maschera, e poi lo shampoo, per capelli più puliti e più leggeri.

Come fare una base trucco naturale: la guida step by step

Ecco come fare per fare una base trucco naturale con la tecnica dell’underpainting make up: