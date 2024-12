Il make up artist Simone Belli svela i segreti per utilizzare al meglio il colore dell'anno.

Il colore dell’anno: Mocha Mousse

Il Mocha Mousse, scelto da Pantone come colore dell’anno 2025, rappresenta una nuova declinazione del classico nude, ma con una maggiore intensità e profondità. Questo colore, che si avvicina a tonalità più calde e avvolgenti, è perfetto per chi desidera un look sofisticato e al tempo stesso naturale. Simone Belli, uno dei make up artist più rinomati in Italia, ci guida nell’arte di utilizzare questa nuance per esaltare la bellezza di ogni donna.

Come abbinare il Mocha Mousse

Secondo Belli, il segreto per sfruttare al meglio il Mocha Mousse è quello di creare contrasti. Abbinamenti con colori come il vinaccia o il blu possono dare una nuova vita al trucco, rendendo gli occhi più luminosi e accattivanti. Per un look che non passi inosservato, si possono utilizzare accessori vistosi in queste tonalità, come sciarpe o gioielli, per un contrasto cromatico che cattura l’attenzione.

Consigli per un trucco impeccabile

Per un trucco che valorizzi il Mocha Mousse, Belli consiglia di utilizzare una palette di colori matt o satinati. Una matita marrone cioccolato o castagna, abbinata a un tocco di rosso, può creare un contrasto affascinante. Inoltre, l’uso di un kajal nero per definire lo sguardo e un abbondante strato di mascara nero sono fondamentali per evitare che il trucco risulti spento. Ombreggiando le palpebre con il Mocha Mousse, si può ottenere un effetto di profondità che rende lo sguardo magnetico.

Il tocco finale: labbra e guance

Per quanto riguarda le labbra, il rosso rimane un classico intramontabile, ma anche tonalità come il beige pink o il burgundy cherry si abbinano perfettamente al Mocha Mousse. Infine, non dimentichiamo l’importanza del blush: un tocco di rosa può dare pienezza e freschezza al viso, completando così un look elegante e raffinato.

Un evento di bellezza a Roma

Il 15 dicembre, Simone Belli ha organizzato un evento speciale a Roma, un vero e proprio Christmas Luna Park dedicato alla bellezza. Tra ospiti d’eccezione e attività coinvolgenti, l’evento ha celebrato il mondo del make up e della moda, con un’attenzione particolare all’aspetto sociale, grazie alla collaborazione con la Fondazione Mente. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze e ricevere consigli da esperti del settore.