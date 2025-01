Make up: le tendenze 2024/2025

Il make up, per il nuovo anno, punta a colori vivaci, ma anche a tonalità come il bronze o il finish.

Sapersi truccare, quindi l’arte del make up è fondamentale in ogni ambito. Conoscere i trend e i vari settori è fondamentale. Scopriamo insieme le tendenze del trucco per il nuovo anno.

Make up

Il make up è un aspetto molto importante e fondamentale in quanto aiuta ad avere un aspetto maggiormente piacevole e apprezzabile. Inoltre aiuta a nascondere qualche difetto come le occhiaie oppure le macchie che si presentano sul viso.

Sapere quali sono le ultime tendenze riguardo questo aspetto è importante anche per una buona riuscita dei prodotti da usare. Conoscere i vari prodotti e sapere su quali puntare per il nuovo anno è fondamentale anche per essere al passo con i tempi.

Un buon make up è la base per ogni aspetto. Sapere quali tonalità, colori sono in voga è l’ideale per essere sempre alla moda e avere una marcia in più per quanto riguarda questo aspetto così importante.

Make up: proposte

Per il nuovo anno, il make up punta a colori decisamente audaci, ma anche a finiture metalliche giocando molto sui contrasti. Si punta poi all’individualità con palette dai metalli preziosi e con influenze dal mondo degli anni Novanta.

L’oro e l’argento sono sicuramente le tonalità ideali, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. Dagli ombretti liquidi ai blush ai bronzer, queste tonalità sono sicuramente l’ideale per questo tipo di prodotto. Sono sicuramente i protagonisti indiscussi in grado di dare un tocco sofisticato anche ai look maggiormente semplici.

Una tendenza di make up e di tonalità che è presente in moltissime star e personaggi dello spettacolo che puntano proprio a questi colori e glitter. Tra i colori dell’anno per il trucco anche i frutti rossi che portano una ventata di freschezza e di calore proprio per iniziare l’anno nel modo migliore.

Si ha poi un ritorno agli anni Novanta con il blu elettrico e le sfumature futuristiche. Si punta poi a colori accesi per le labbra come il rosso o altri che sicuramente aiutano a ottenere delle labbra carnose da baciare e da sfoggiare per ogni occasione.

Make up: tendenze Amazon

Per i nuovi colori e tendenze, sul sito di Amazon si possono trovare dei prodotti a basso costo approfittando di varie offerte. Qui sotto tre delle migliori proposte di make up per la stagione scelti tra colori maggiormente adeguati e indicati dalle consumatrici.

1)e.l.f. power grip primer

Un primer viso dalla proprietà idratante disponibile in gel che idrata e prepara la pelle al trucco. Un primer levigante che fa aderire perfettamente il make up per un trucco ben distribuito. Indicato per ogni tipo di carnagione. Non ostruisce i pori.

2)Ucanbe palette ombretti colorati

Una palette da ben 48 colori di ombretti sia opachi che shimmer adatti per ogni occasione e giorno. Sono palette che distribuiscono il prodotto in modo uniforme con colori brillanti. Permettono di creare molteplici sfumare e sono facili da applicare per un trucco occhi davvero unico.

3)Collistar rossetto puro n.111

Un rossetto dal colore rosso puro che idrata e rigenera le labbra grazie a una texture cremosa e confortevole. Ha un finish satinato e brillante. Il packaging è completamente rinnovato, sostenibile e ricaricabile.

Il make up può rivelarsi un ottimo alleato nel trattamento delle occhiaie con una nuova tendenza e segreti per correggere questo inestetismo.

Il make up è utile anche per coprire le occhiaie in modo semplice.