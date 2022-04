Made in Sud 2022: cast, conduttori e quando inizia

Torna con una nuova edizione il programma di successo Made in Sud della Rai, ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda. Il programma televisivo comico italiano più apprezzato dal pubblico italiano debutta il 18 aprile in prima serata su Rai 2 con tantissime novità.

Ecco tutte le informazioni sul cast, sui conduttori e sulla data di inizio di Made in Sud 2022.

Quando inizia Made in Sud 2022

Made in Sud, il programma comico di Rai 2, è arrivato alla quindicesima edizione ed è pronto a far divertire e intrattenere il pubblico italiano. L’edizione del 2022 esordisce nel palinsesto della Rai il 18 aprile 2022. Lo show sarà caratterizzato da un ciclo di otto puntate che andranno in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 2.

Il format è comico-satirico e ci saranno sketch irriverenti, gag e siparietti di grandi comici meridionali e napoletani. Inoltre non mancheranno coreografie e musica. Come sempre il programma è trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli.

Conduttori

Il cast del programma è stato rinnovato e ci saranno grandi novità soprattutto per quanto riguarda la conduzione del programma. Dopo la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, che hanno condotto le edizioni del 2019 e del 2020,quest’anno, il testimone passa a due nuovi conduttori che sono ancora agli esordi.

Stiamo parlando del famoso rapper italiano Clementino e della ballerina Lorella Boccia. I due, nonostante siano alle prime armi, sono comunque due volti noti e anche molto apprezzati dal grande pubblico. Infatti, Clementino ha avuto modo di farsi conoscere e mostrare di essere un grande presentatore in The Voice Senior, un programma televisivo della Rai in cui veste i panni del coach. Lorella Boccia, invece, dopo aver fatto parte del corpo di ballo di Amici 12, è stata co-conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Su Real Time ha condotto il talk show Rivelo e nel 2021 ha condotto Venus Club su Italia 1, dimostrando anche lei delle grandi doti come conduttrice. Inoltre, Lorella Boccia si occuperà delle coreografie di Made in Sud in cui si esibirà lei stessa.

Cast

Per quanto riguarda il cast esso sarà caratterizzato dalla presenza di vecchi comici già conosciuti ed stimati e da nuovi artisti da scovare. Sul palco si alterneranno gli attesissimi e noti Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, Alessandro Bolide e Pasquale Palma. Tra le novità, invece, avremo il rapper napoletano Livio Cori e Rocco Hunt, che avrebbe affiancato gli altri due presentatori di Made in Sud ma a causa degli impegni lavorativi del ragazzo lo vedremo solo come ospite.