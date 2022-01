Tra i big che gareggiano sul palco dell’Ariston c’è anche una cantante straniera, precisamente di origini spagnole: stiamo parlando di Ana Mena, che porterà però, come da regolamento, un brano in italiano. Accanto a lei in occasione della serata dedicata alle cover ci sarà Rocco Hunt, con cui si esibirà in un medley delle loro hit esitve.

Scopriamo qualcosa in più sul rapper salernitano.

Chi è Rocco Hunt

Pseudonimo di Rocco Pagliarulo, Rocco Hunt è nato a Salerno il 21 novembre del 1994, sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto nel quartiere di Pastena insieme ai genitori Giovanni e Alfonsina e ai due fratelli Francesco e Gabriele, Rocco si diploma in ragioneria e subito dopo inizia a lavorare nella pescheria di proprietà dello zio.

La musica lo rapisce sin da giovanissimo.

Muove infatti i primi passi nel mondo hip hop all’età di soli 11 anni quando si fa conoscere nell’ambiente come Hunt MC. A soli 17 pubblica “Spiraglio di periferia” il suo primo mixtape che vanta la collaborazione di Clementino.

Gli esordi e il successo

Ma il vero e proprio esordio come cantante per Rocco Hunt arriva nel 2014, quando trionfa tra le nuove proposte di Sanremo di quell’anno con il suo singolo “Nu juorno buono”. L’album che contiene il brano si chiama “‘A verità” e vede la partecipazione di tantissimi nomi molto famosi nell’ambiente del rap e non solo. Ci sono infatti Ensi, Gemitaiz, ma anche cantautori come Federico Zampaglione ed Eros Ramazzotti.

L’anno dopo, nel 2015, Rocco Hunt esce con “SignorHunt”, un altro album e una collaborazione d’eccezione, quella con Neffa che prima di darsi al pop soul e all’R&B è stato uno dei pionieri della musica rap in Italia. Negli anni successivi il cantante campano ha avuto l’occasione di collaborare con tantissimi altri artisti del calibro di Achille Lauro, J-Ax, i pugliesi Boomdabash e Gigi D’Alessio.

Le esperienze al Festival di Sanremo

Come abbiamo già accennato quella del 2022 non sarà la prima esperienza sanremese per Rocco Hunt. Dopo la vittoria tra le nuove proposte nel 2014 infatti, il rapper partecipa alla 66esima edizione, nel 2016, con il singolo “Wake Up”, con cui riesce a piazzarsi al nono posto.

Per la 72esima edizione lo vedremo invece esibirsi nella serata dedicata alle cover accanto ad Ana Mena. Con la cantante spagnola Rocco Hunt aveva già lavorato nel 2020. Ve la ricordate hit estiva “A un passo dalla luna”?

Vita privata

Se il suo lavoro lo porta sempre a stare al centro dell’attenzione, per quanto riguarda la sua vita privata invece Rocco Hunt sembra essere davvero molto riservato. Sappiamo che ha una compagna che pare si chiami Ada e che, secondo alcuni rumors, anche lei sarebbe originaria di Salerno.

Quello che invece sappiamo con certezza è che la coppia nel 2017 e proprio in occasione della festa del papà, ha dato alla luce il primogenito: Giovanni. È stato lo stesso rapper ad annunciarlo attraverso il suo profilo Instagram.