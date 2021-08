Macchie solari sul corpo: cause e rimedi naturali

Il sole è sia un amico per la pelle in quanto i suoi raggi favoriscono la vitamina D, ma è anche un nemico dal momento che possono formarsi degli inestetismi. Uno dei più comuni sono le macchie solari che si formano non solo sul viso, ma anche sul corpo. Ecco come attenuarle con i giusti trucchi.

Macchie solari sul corpo

Sono un vero e proprio inestetismo cutaneo che colpisce moltissime persone soprattutto durante l’estate e l’esposizione prolungata ai raggi del sole. Nella zona del corpo, quale décolleté, ma anche spalle o schiena, compaiono le macchie solari dovute alla produzione eccessiva di melanina. Si presentano anche sul corpo e sono legati a diversi fattori sia interni che esterni.

Si tratta di un problema sia estetico che di salute che tende a coinvolgere le donne over 30, ma sono diversi i rimedi e le soluzioni anche a base naturale come Clear Skin che permettono, non solo di attenuarle, ma anche di eliminarle in modo semplice e rapido restituendo alla pelle il giusto colorito in modo che sia uniforme e ben omogeneo.

Sono vere e proprie imperfezioni cutanee che solitamente si presentano come fossero discromie della pelle che, in alcuni punti, risulta essere maggiormente scura. Sono molto diverse tra di loro e si distinguono sia per le dimensioni, alcune infatti possono essere molto piccole oppure grandi. Il colore è un’altra delle caratteristiche delle macchie solari e sono sia di colore marrone chiaro che nocciola.

Il melasma è un tipo di macchia solare che si presenta, non solo sul viso, nella zona del labbro superiore o in fronte, ma anche in altre parti del corpo, quali le orecchie e l’area del décolleté. Tendono a comparire verso i 40 o i 50 anni per via degli estrogeni o anche durante la gravidanza.

Macchie solari sul corpo: cause

I motivi per cui si formano le macchie solari sul corpo sono pressoché gli stessi di quelle presenti sul viso. Le cause sono varie ed è bene cercare di conoscerle in modo da sapere come intervenire per ridurle o eliminare in modo naturale e sano. Innanzitutto, si chiamano in questo modo proprio perché tendono a formarsi in seguito a una esposizione al sole senza protezione.

Per questa ragione, è bene ogni volta che ci si espone al sole di applicare sul corpo una crema o un prodotto specifico ad alto fattore di protezione per proteggere la pelle dai raggi solari che possono essere deleteri. Oltre al sole, un’altra delle possibili conseguenze sono le variazioni ormonali dovute alla menopausa, gravidanza e ad altri cambiamenti del genere.

Una delle cause più comuni può essere gli stati infiammatori che dipendono da ceretta, follicolite acuta, acne per cui si consiglia di non esporsi al sole dal momento che la cute risulta essere maggiormente sensibile.

Ci sono poi le cosiddette macchie bianche che sono legate a poca melanina o a una scottatura e sono presenti in zone quali collo, spalle, braccia e schiena, mentre sul viso sono rare. Si tratta di macchie solari che sono dovute sia al sole che all’innalzamento delle difese immunitarie e possono portare alla formazione di questi inestetismi. Si consiglia sempre di chiedere a un esperto per capire meglio la soluzione adatta.

Macchie solari sul corpo: miglior rimedio

Oltre alla prevenzione che permette di attenuare o eliminare le macchie solari, il rimedio migliore è una soluzione a base naturale. Si tratta di Clear Skin, raccomandata dai maggiori esperti del settore e consumatrici per le sue proprietà. Una crema schiarente, come dice il nome, che è possibile applicare sia sul viso, ma anche sul corpo in modo da ottenere ottimi risultati.

Proprio per questo è considerato il miglior rimedio naturale contro le macchie solari.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Elimina fin da subito le macchie, dando al viso il suo colorito in modo uniforme e omogeneo. Dona lucentezza e vitalità, non solo al viso, ma anche al corpo. Ripristina il colore dell’epidermide e del tono della pelle. Adatta per qualsiasi tipo di pelle, anche quelle maggiormente sensibili. Un prodotto che garantisce una pelle luminosa dandole il giusto vigore.

Clear Skin è una crema che non ha controindicazioni o effetti collaterali. Si compone di elementi naturali che sono benefici, quali la papaya che migliora la pelle eliminando le macchie solari, idrata e nutre in profondità. Vi è poi la camomilla che aumenta l’effetto schiarente; l’aloe che ha proprietà antinfiammatorie e ripristina il benessere della pelle e la prugna dolce che ha una azione ricompattante.

Un prodotto che è molto facile da applicare. Infatti, in meno di un minuto, basta applicarla sul viso e il corpo, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità. Clear Skin va applicata sulla pelle asciutta e prima va detersa in modo da eliminare qualsiasi impurità o traccia di trucco.

La pelle appare immediatamente morbida e compatta, oltre a essere liscia al tatto. Bisogna applicarla soltanto una volta al giorno, ma si consiglia di essere costanti con il trattamento.

Per acquistare e ordinare la crema schiarente Clear Skin, considerando che è originale ed esclusivo, non è possibile reperirlo nei negozi fisici oppure e-commerce. Per ordinarla, bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e inviarlo. La crema è in promozione a un costo di 49€ per una confezione invece di 82 con la spedizione gratis. Per il pagamento, si accettano carte di credito, Paypal o anche in contanti al corriere.