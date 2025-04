Un amore travagliato

Lulù Selassiè, la giovane principessa del reality italiano, ha recentemente condiviso la sua versione dei fatti riguardo alla sua relazione con Manuel Bortuzzo. La storia d’amore, che ha attirato l’attenzione del pubblico, è stata segnata da alti e bassi, culminando in una denuncia di stalking che ha scosso il mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Lulù ha raccontato la sua verità, svelando dettagli inediti e toccanti.

La rottura e le accuse

Secondo Lulù, la loro storia d’amore era iniziata con buone intenzioni. “Stavamo benissimo”, afferma, descrivendo un legame che sembrava promettente. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente quando Manuel ha annunciato la fine della loro relazione tramite un post su Instagram, senza avvisarla. Questo gesto ha lasciato Lulù profondamente ferita e confusa. “Non mi ha voluto incontrare e mi ha bloccata ovunque”, racconta, evidenziando il dolore di una separazione improvvisa.

La denuncia e le sue conseguenze

La giovane ha spiegato che la denuncia di stalking è stata un colpo devastante. “Volevo chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato, sottolineando come la giustizia italiana possa essere lenta e complicata. Lulù ha anche rivelato che la situazione ha avuto ripercussioni non solo su di lei, ma anche sulla sua famiglia, creando tensioni e malintesi. “Ha messo nei guai me e tutta la mia famiglia”, ha affermato, evidenziando il peso emotivo di questa esperienza.

Una relazione tossica

Riflettendo sulla sua relazione con Manuel, Lulù ha ammesso di aver vissuto una situazione difficile e tossica. “Sono responsabile di aver vissuto questa relazione folle”, ha detto, riconoscendo i suoi errori. Tuttavia, ha anche chiarito di non sentirsi una stalker, affermando con fermezza che non ha mai minacciato né aggredito Manuel. “Questo termine non rappresenta la mia persona”, ha concluso, cercando di riprendere in mano la sua vita e la sua immagine pubblica.

Il futuro di Lulù

Adesso, Lulù Selassiè sembra pronta a voltare pagina. Non desidera più avere contatti con Manuel e spera che lui possa prendersi le sue responsabilità. La giovane principessa, con la sua determinazione e il suo spirito, sta cercando di ricostruire la sua vita, lasciando alle spalle un capitolo difficile e doloroso. La sua storia è un esempio di resilienza e forza, un messaggio per tutte le donne che si trovano in situazioni simili.