Lulù Hailé Selassié ha spiazzato il nuovo concorrente del GF Vip, Alessandro Basciano, con una domanda che gli ha rivolto nella sauna del programma.

Lulù Hailé Selassié e Alessandro Basciano

Mentre si concedeva una sauna con Lulù Hailé Selassié e Giacomo Urtis nella casa del GF Vip Alessandro Basciano è rimasto spiazzato da una domanda a lui rivolta dalla principessa Lulù Hailé Selassié, che guardandolo intensamente gli ha chiesto se si fosse rifatto le labbra.

Basciano ha effettivamente ammesso di essersi concesso qualche punturina per rendere le labbra più carnose e, a seguire, ha raccontato come starebbero secondo lui le cose tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Lulù Hailé Selassié: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Mentre Lulù sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a Manuel Bortuzzo al GF Vip 6 Alessandro Basciano, nuovo concorrente del programma, inizialmente sembrava aver manifestato interesse verso Soleil Sorge e, a seguire, verso Sophie Codegoni.

L’ex volto di Temptation Island in particolare ha dichiarato di essere convinto di piacere a Sophie e ha anche affermato che, se lei dovesse farsi avanti con lui, non si tirerebbe indietro. “Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude. Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole? Se c’è un affiatamento dovrebbe dargli un bacio al giorno almeno e invece mi ha proprio detto che non lo bacia più.

Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo str***o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio”, ha dichiarato Basciano.

Lulù Hailé Selassié e Bortuzzo

Lulù nel frattempo sembra aver trovato un equilibrio con Manuel Bortuzzo: durante la notte trascorsa insieme nella Love Boat il nuotatore le ha infatti dichiarato il suo amore.