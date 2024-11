Un legame che dura nel tempo

Luisa Corna, nota cantante e conduttrice, ha recentemente condiviso il suo profondo legame con il cantautore Fausto Leali, un incontro che ha segnato la sua carriera e la sua vita. Durante un’intervista con Caterina Balivo, Luisa ha rievocato momenti di intensa emozione, parlando di come la voce di Leali, ancora oggi, riesca a toccare le corde più profonde del suo cuore. “Lui cantava questa canzone pazzesca con una voce che, secondo me, è più bella di prima”, ha dichiarato, rivelando un’ammirazione che va oltre il professionale.

Un percorso artistico ricco di sfide

Il racconto di Luisa non si limita a una semplice collaborazione artistica; è un viaggio attraverso la sua crescita personale e professionale. Prima di incontrare Leali, Luisa ha fatto i suoi primi passi come corista per Miguel Bosé, un’esperienza che le ha aperto le porte del mondo della musica. “Sì, sì, erano i miei primi passi come cantante”, ha ricordato, sottolineando l’importanza di quel periodo formativo. La sua voce, dolce e nostalgica, trasmette la meraviglia di chi ha vissuto un sogno che si stava realizzando.

Il destino e i colpi di scena

La vita di Luisa Corna è costellata di colpi di scena, e uno dei più significativi è stato l’incontro con Fausto Leali durante un programma televisivo con Giorgio Panariello. “Mollica mi chiese di cantare perché c’era l’orchestra di Paolo Belli”, ha raccontato, quasi divertita. Questo incontro ha segnato l’inizio di un sodalizio artistico che l’ha portata a calcare palcoscenici prestigiosi, come quello di Sanremo. Tuttavia, il palco può essere spietato, e Luisa ha vissuto un momento di tensione quando, scivolando, ha rischiato di cadere. “Sono riuscita a non cadere”, ha detto con un sorriso, dimostrando la sua resilienza e la capacità di affrontare le sfide con ironia.