Carola Puddu è stata eliminata dal serale di Amici, dove ha conosciuto Luigi, per cui prova un sentimento. La ballerina ha raccontato a Verissimo ciò che prova, parlando del loro rapporto speciale.

Verissimo, Carola Puddu: “Mi manca Luigi”

Carola Puddu, alleva di Amici di Maria De Filippi che è stata eliminata dal serale, è stata ospite di Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato del suo percorso e del suo rapporto con il cantante Luigi Strangis. Prima di lasciare la casetta, la ballerina ha dichiarato i suoi sentimenti, ammettendo di essersi innamorata di lui. La ragazza ha spiegato di provare un profondo affetto per il cantante e spera di poterlo rivedere una volta finito il programma.

La confessione di Carola Puddu

Carola Puddu prova un sentimento per Luigi Strangis.

“Non so definirti a parole cosa ci lega, è un legame molto speciale quello tra noi. Lui sa tutto di me, ha un carattere complesso che aiuta anche me, mi aiuta ad essere me stessa. Mi mette tranquillità, leggerezza, spensieratezza” ha dichiarato Carola, parlando del loro rapporto. Silvia Toffanin le ha chiesto se è innamorata. “Credo che l’amore, in questa circostanza, non debba per forza essere una storia d’amore. Certi legami non hanno bisogno di trasformarsi in una storia d’amore romantica.

L’amore vero e incondizionato significa esserci per questa persona, anche quando lui mi disse ‘Io non sento niente per te’, è comunque sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene, lui è stato il mio punto di riferimento” ha dichiarato la ballerina.

Carola su Luigi: “Un’infatuazione mentale”

La ballerina ha confessato a Silvia Toffanin di essersi infatuata del carattere di Luigi, anche se esteticamente non è il suo tipo. “È un’infatuazione mentale, non so dirti se è l’amore della mia vita ma lui era davvero importante per me. Dissi che non era il mio tipo perché di lui mi attrae il carattere, non il suo aspetto fisico. Come artista lo stimo tantissimo. Mi auguro di rivederlo, di poter andare ai suoi concerti così come spero che verrà a vedermi a teatro. Non so se succederà qualcosa tra noi, a me importa che mi stia vicino, voglio volergli bene così com’è. Mi manca tanto Luigi” ha spiegato Carola.