Luce pulsata: usi e come funziona

In vista della prova costume, è molto importante avere un fisico in forma, ma anche una pelle liscia. Per eliminare i peli in eccesso soprattutto sulle gambe e nella zona bikini, la luce pulsata è il metodo di epilazione maggiormente usato anche per i suoi effetti e benefici. Vediamo come funziona e i modelli migliori online.

Luce pulsata viso e corpo

Considerato uno dei metodi di depilazione maggiormente usati e comuni proprio perché permette, con poche passate e applicazioni, di rimuovere i peli in eccesso in maniera definitiva e per diverso tempo. Un metodo di depilazione che mette da parte i classici strumenti, quali rasoio, ceretta ed epilatore elettrico.

Una epilazione a lungo termine per cui permette di liberare i peli del viso, i classici baffetti, ma anche la zona delle ascelle, delle gambe o dell’inguine. Identificata con l’acronimo di IPL che sta per Intense Pulsed Light, la luce pulsata permette, grazie a un raggio di luce sui follicoli piliferi, di riscaldare la melanina in modo da bruciarli e cercare di rallentare la crescita del pelo.

Un metodo che permette di bruciare il bulbo pilifero in modo da eliminarlo e indebolirlo. Uno strumento che possono usare sia uomini che donne, in qualunque parte del corpo e del viso. Si possono anche trattare i baffetti e, in questo caso, è possibile optare per una testina che è indicata proprio per le aree più piccole.

I primi risultati cominciano a intravedersi a distanza di circa 4 settimane. In seguito, è necessario fare dei piccoli ritocchi e accorgimenti proprio per ottenere buoni benefici e vantaggi da questo metodo di epilazione. I risultati dipendono da un soggetto all’altro e gli effetti possono variare.

Luce pulsata viso e corpo: come fare

Uno strumento del genere è molto usato, non solo nei centri o saloni di bellezza, ma la luce pulsata si può usare anche a casa con risultati sicuramente validi. Innanzitutto, è bene dire che non funziona su tutti i fototipi di pelle. In caso di peli biondo chiaro e rosso sarebbe meglio non usarla e lo stesso vale per coloro che hanno la carnagione chiara o scura.

Funziona in modo efficace su coloro che hanno la carnagione media o media chiara oppure dei peli biondo castano o nero. Nel caso di un modello a uso domestico è bene essere sicuri nel momento dell’utilizzo soprattutto per coloro che non sono esperti e si approcciano per la prima volta a questo tipo di strumento di epilazione.

In caso di utilizzo di luce pulsata, bisogna rasare i peli almeno il giorno prima poiché il pelo che non è ancora cresciuto del tutto ha bisogno di maggiori quantità di melanina e quindi risulta essere più sensibile alla luce. Un metodo alquanto doloroso e fastidioso, anche perché la sensazione di calore sul viso e corpo è molto intensa.

in caso di luce pulsata sui baffetti, è bene proteggere la zona con una protezione solare adeguata al proprio fototipo di pelle.

Luce pulsata: modelli Amazon

Uno strumento di epilazione molto in voga e comune anche da usare a casa disponibile tra varie offerte e promozioni online. La classifica presenta i tre migliori tipi di luce pulsata da scegliere tra i più rinomati e usati con una descrizione di ciascun modello.

1)Braun Silk-expert Pro 5

Un epilatore a luce pulsata adatto per la zona bikini e le ascelle con benefici e risultati visibili dopo 3 settimane. Con una sessione di solo 15 minuti è possibile eliminare i peli in eccesso. Adatta ogni impulso di luce al tipo di pelle. Molto delicato sulla pelle e risulta anche essere indolore. Si può usare su qualsiasi parte del corpo.

2)Aminzer epilatore luce pulsata

Usa una luce ad alta intensità e potenza proprio per eliminare i peli in eccesso. Dotata di diversi livelli in modo da offrire diverse scelte a coloro che vogliono una pelle liscia e morbida. Leviga la pelle e rimuove i peli. Si consiglia di usarla almeno due o tre volte a settimana per ottenere i giusti risultati. disponibile nei colori oro e verde.

3)3 in 1 epilatore luce pulsata laser

Un modello con tre funzioni in una e luce molto più chiara e morbida in modo da eliminare i peli in eccesso. Ha ben 9 livelli di energia per eliminare i peli da viso, schiena, ascelle e bikini. Una luce ad alta intensità per risultati ottimali in poco tempo.

