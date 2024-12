Un amore che brilla sotto il sole

Luca Argentero e Cristina Marino sono tornati a far parlare di sé, non solo per le loro carriere nel mondo dello spettacolo, ma anche per la loro vita privata che sembra essere un vero e proprio sogno. Dopo aver trascorso le festività natalizie in famiglia, la coppia ha deciso di concedersi una meritata pausa al mare, in un resort da sogno in un paradiso tropicale. Con loro, i due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, rendono questo viaggio ancora più speciale.

Momenti di felicità condivisi

La Marino, attrice di talento, ha condiviso sui social alcuni scatti delle loro vacanze, accompagnati da dolci parole d’amore per il marito. “Amore mio” è la didascalia che accompagna una foto di Luca, che si mostra con i capelli lunghi, probabilmente per esigenze di copione. Nonostante il cambiamento di look, Argentero continua a incantare i suoi fan, mentre Cristina non nasconde il suo amore per lui, descrivendolo come un uomo capace di gestire la sua personalità vivace e “iperattiva”. La loro relazione è un perfetto equilibrio tra spontaneità e maturità.

Un legame che si rafforza nel tempo

La storia d’amore tra Luca e Cristina è iniziata nel 2016 sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’, e da allora il loro legame è cresciuto, culminando nel matrimonio del 2021 a Città della Pieve, in Umbria. Un evento intimo e raffinato che ha segnato l’inizio di una nuova avventura insieme. Con l’arrivo della loro primogenita, Nina, nel maggio 2020, e del secondogenito, Noè, nel 2023, la famiglia si è allargata, portando gioia e amore nella loro vita quotidiana. Non solo genitori, ma anche compagni di vita, i due attori si sono promessi amore eterno in una cerimonia segreta nel maggio 2024, sulla splendida spiaggia dell’isola di Faarufushi, alle Maldive.