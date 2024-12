Un viaggio attraverso i capelli

Taylor Mega, influencer e personaggio noto, ha recentemente condiviso su TikTok la sua personale storia riguardo ai capelli, un tema che l’ha accompagnata fin dall’infanzia. La 31enne ha rivelato come un disturbo psicologico, la tricotillomania, l’abbia portata a sviluppare un amore incondizionato per i capelli lunghi. Questo disturbo, che spinge le persone a giocare compulsivamente con i propri capelli, ha segnato profondamente la sua giovinezza.

Le radici dell’ossessione

“Mia madre mi obbligava a fare tagli corti”, racconta Taylor, spiegando che la sua infanzia è stata segnata da questa imposizione. Nonostante il desiderio di avere capelli lunghi, la giovane era costretta a subire tagli che non desiderava. “Stavo sempre a girarmi i capelli con le dita”, confessa, evidenziando la frustrazione che provava. La madre, non sapendo come gestire la situazione, la portava spesso dalla parrucchiera per accorciare la chioma, un gesto che, sebbene fatto con buone intenzioni, non ha fatto altro che aumentare il suo desiderio di libertà e bellezza.

La crescita e le sfide

Con l’arrivo dell’adolescenza, Taylor ha finalmente iniziato a prendere il controllo della propria vita e dei propri capelli. “Crescendo, mia madre non aveva più il potere di farmi tagliare i capelli”, afferma con un sorriso. Tuttavia, la strada verso la chioma dei suoi sogni non è stata priva di ostacoli. A 17 anni, dopo aver affrontato un periodo difficile legato all’uso di sostanze, ha preso una decisione drastica: rasarsi mezza testa. Questo atto, frutto di un momento di confusione, ha segnato un nuovo inizio per lei. “Quando mi sono rimessa in sesto, ho deciso di tagliarli corti per farli crescere in modo omogeneo”, spiega, mostrando la sua resilienza.

La cura dei capelli e il futuro

Per affrontare le difficoltà nella crescita dei capelli, Taylor ha optato per le extension e ha iniziato a prendersi cura della sua chioma con grande attenzione. “I capelli facevano una fatica allucinante a crescere, quindi ho iniziato a usare integratori validissimi”, rivela. Oggi, i suoi capelli sono lunghissimi e sani, un traguardo che rappresenta non solo un cambiamento estetico, ma anche una vittoria personale. “Faccio fatica ancora oggi a tagliarli, lo faccio ogni 3 mesi, solo le punte”, conclude, sottolineando quanto sia importante per lei mantenere la salute dei suoi capelli.