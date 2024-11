Un incontro inaspettato

Lory Del Santo, icona della televisione italiana, ha sempre affascinato il pubblico con la sua vita ricca di eventi straordinari. Recentemente, ha rivelato un aneddoto che ha catturato l’attenzione di molti: il suo incontro con Donald Trump, l’attuale presidente degli Stati Uniti. Durante un’intervista, Lory ha raccontato di come, in un ascensore della Trump Tower a Manhattan, sia avvenuto il primo contatto con il magnate americano. Un momento che, sebbene risalga a molti anni fa, continua a suscitare curiosità e interesse.

La chance di diventare First Lady

“Potevo essere io la donna al fianco del nuovo presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato Lory, rivelando di aver avuto l’opportunità di diventare la First Lady. La showgirl ha spiegato che Trump non si è limitato a un semplice scambio di contatti, ma ha cercato di instaurare un rapporto più profondo. Tuttavia, Lory ha scelto di non seguire questa strada, affermando: “Diciamo che sono io a non aver voluto”. Una decisione che ha suscitato molte domande: cosa l’ha portata a rinunciare a una possibilità così unica?

Una vita di scelte e opportunità

La vita di Lory Del Santo è costellata di scelte significative. Oggi, mentre Trump continua la sua carriera politica, Lory vive una storia d’amore con Marco Cucolo, un giovane con cui ha condiviso momenti indimenticabili, inclusa la partecipazione a reality show come l’Isola dei Famosi. La showgirl ha riflettuto su come le sue decisioni siano state influenzate da visioni diverse della vita e dall’aspettativa di un grande amore. “Non ho seguito le sue orme, ora potrei anche rammaricarmi, ma a volte si fanno delle scelte”, ha affermato, sottolineando l’importanza di vivere senza rimpianti.

Un fascino intramontabile

Nonostante il passare degli anni, Lory Del Santo continua a essere un simbolo di fascino e carisma. La sua ammirazione per uomini come Trump, descritti come “pancettosi, morbidosi, sexy”, rivela un lato della sua personalità che non smette mai di sorprendere. La sua storia con Trump, sebbene non si sia concretizzata, rimane un capitolo affascinante della sua vita, un racconto che dimostra come le strade delle celebrità possano incrociarsi in modi inaspettati.