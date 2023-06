LOL talent show, come partecipare? Le date del casting

Prime Video ha deciso di lanciare uno show per trovare il decimo concorrente della prossima edizione di Lol. Si chiama LOL Talent Show e goierà per l’Italia per trovare il nuovo volto della quarta edizione di LOL.

LOL talent show è un programma lanciato da Prime Video per cercare il decimo concorrente della quarta edizione di LOL. Un team composto da un conduttore e tre giudici, tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL, girerà l’Italia in cerca del decimo concorrente del quarta stagione del comedy show. Il nuovo show Original sarà un vero e proprio varietà in perfetto stile LOL dove a sfidarsi, con lo scopo di far ridere i tre giudici, saranno non solo comici ma artisti in generale. Quindi vedremo maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento e molti altri personaggi. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che si unirà alla giuria fissa e potrà cambiare le sorti dei concorrenti. Alla fine, il vincitore di LOL Talent Show si unirà al cast della nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Ma come si fa a partecipare? Sono aperti i casting per partecipare allo show, per cui basterà inviare il proprio video provino all’indirizzo [email protected]. Le tappe di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, saranno:

Milano, al Teatro Lirico, dal 4 al 6 luglio 2023;

Napoli, al Teatro Bellini, dal 18 al 20 luglio 2023;

Roma, al Teatro Brancaccio, l’1 agosto 2023.



LOL Talent Show: le anticipazioni

La quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori è molto attesa da parte dei fan della trasmissione, che sono curiosi di sapere da chi sarà formato il cast. Prime Video, con LOL Talent Show, ha voluto fare un regalo ai telespettatori, lanciando uno sto che serve per trovare il decimo concorrente della prossima edizione. Si intitola LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro ed è un nuovo show Original che prevede cinque episodi e girerà l’Italia in cerca di un volto nuovo che si possa unire al cast della quarta edizione di LOL. I tre giudici di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, saranno Angelo Pintus, Katie Follesa ed Elio, di Elio e le storie tese, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni. Il conduttore della trasmissione sarà il Mago Forest, che accompagnerà i giudici in questo tour italiano che promette tanto divertimento e tante risate. Lo show uscirà in streaming su Prime Video, ma per il momento si sa solo che l’uscita ufficiale è prevista per il 2024. Bisogna attendere ancora molti mesi prima di poter vedere questi divertentissimi giudici alle prese con comici di ogni genere, tra risate e colpi di scena, ma ne varrà la pena. Sono stati scelti i protagonisti più amati delle precedenti edizioni, per cui è inutile dire che le risate saranno assicurate.