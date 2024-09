Le logo belts sono tornate! Le cinture con la fibbia brandizzata sono tornate di mode e sono l’accessorio must have per le prossime stagioni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Logo Belts: sono tornate le cinture con logo!

La cintura, negli ultimi anni, è diventata sempre più di moda, un vero e proprio accessorio must have. In passato aveva semplicemente il compito di stringere i pantaloni o le gonne, adesso invece è diventato un vero e proprio elemento distintivo in grado di dare quel tocco in più ai nostri outfit. Per questo scegliere la cintura giusta è assolutamente fondamentale. Spesso inoltre viene indossata semplicemente per bellezza, per rendere ancora più originale e cool il nostro outfit. Adesso sono tornate di moda le logo belts, ovvero le cinture con fibbia brandizzata, che andavano tanto di moda nei primi anni Duemila. A quei tempi mostrare la cintura con il marchio ben in vista era infatti di grande tendenza. Quindi, per l’autunno inverno 2024 2025, l’accessorio must have sono proprio loro, le logo belts! Andiamo adesso a vedere insieme quali acquistare per essere super cool e super glam le prossime stagioni!

Logo Belts: quali acquistare?

Come abbiamo appena visto, le logo belts sono tornate di moda. Le cintura con fibbia brandizzata sono quindi l’accessorio must have dell’autunno inverno 2024 2025. Ma, quali scegliere? Rispetto al passato, dove più la cintura era larga e il logo grande meglio era, adesso è l’opposto, le logo belts di tendenza sono quelle sottili, in modo da dare quel tocco chic in più all’outfit ma senza esagerare troppo. Del resto siamo comunque nell’epoca della quiet luxury dove la troppa ostentazione non è “consentita”. La cintura può essere indossata in più modi, oltre al modo classico, ovvero infilandola nei passanti di gonne e pantaloni, oggi per dare ancora più risalto ad esempio a un abito, è di forte tendenza indossarla legata in vita. In questo modo il nostro outfit sarà ancora più elegante e difficilmente passerà inosservato. Ma andiamo a vedere insieme come valorizzare il nostro look con le logo belts!

Logo Belts: idee di outfit

Le logo belts sono l’accessorio must have dell’autunno inverno 2024 2025. Esistono diversi modi per indossare la cintura, non solo infilandola tra i passanti di gonne e pantaloni. Andiamo ora a vedere insieme alcuni esempi di outfit con le logo belts: