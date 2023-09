Fabrizio Corona torna libero dopo dieci anni di reclusione. Come mai era finito in carcere? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

“Libero dopo 10 anni”, perché tutti parlano di Fabrizio Corona: cosa ha combinato?

Fabrizio Corona sta per tornare libero. Il 23 settembre 2023 è infatti la data di fine pena, dopo ben 10 anni di battaglie legali portate avanti dall’ex re dei paparazzi. Corona infatti era stato arrestato nel 2013 per diversi reati, tra cui quello della foto-ricatto ai danni dell’allora attaccante della Juventus David Trezeguet. La procura generale ha stabilito che la sua pena finirà il 23 settembre 2023, grazie alla cosiddetta “liberazione anticipata”, ovvero uno sconto di 45 giorni ogni sei mesi di pena espiata. Ivano Chiesa, l’avvocato che ha difeso Corona in tutti questi anni, ha diramato la notizia tramite il proprio canale di Instagram. Chiesa ha sottolineato il fatto che il suo assistito sia stato vittima di un accanimento giudiziario, e si è detto molto felice per l’imminente liberazione. Dopo l’arresto Fabrizio Corona si era rifugiato in Portogallo per poi essere estradato in Italia. Oltre alla foto-ricatto ai danni di Trezeguet a altri personaggi noti, Corona è stato condannato anche per altri reati, quali frode fiscale, bancarotta e corruzione di una guardia carceraria. Negli ultimi anni, l’ex paparazzo ha beneficiato degli arresti domiciliari e all’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate. Da domani sarà ufficialmente un uomo libero. Corona però ha ancora alcuni processi in corso, tra cui danneggiamento di un’ambulanza, oltraggio al pubblico ufficiale e vari reati commessi quando gli agenti erano andati a prenderlo a casa per portarlo in cella. Il gup invece deciderà se mandare o meno a processo Corona con l’accusa di estorsione per un presunto ricatto a una donna con un video intimo.

Fabrizio Corona libero dopo 10 anni, le sue parole sui social

Il 23 settembre 2023 Fabrizio Corona sarà ufficialmente un uomo libero. Il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha condiviso su Instagram un video dove dava la notizia: “da dopodomani Fabrizio avrà saldato definitivamente il suo debito con la giustizia. Sarà un uomo libero anche fisicamente. Nella testa e nel cuore lo è sempre stato. Sono passati più di dieci anni. Dieci anni di battaglie, di guerre e di fatiche.” Corona ha commentato il video con “grazie avvocato per aver lottato insieme a me. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto“. Fabrizio Corona ha postato anch’egli un video sul suo profilo ufficiale di Instagram, per dare anche lui la notizia dell’imminente liberazione ai suoi follower. Queste le sue parole: “ci siamo quasi. Tra una settimana esatte sarò definitivamente un uomo libero. In realtà lo sono sempre stato e forse non mi sono mai sentito così libero come quando sono stato per anni chiuso dentro una cella. Dopo 16 anni non dovrò più chiedere il permesso per fare qualsiasi cosa normale, dalla più semplice alla più complessa. Dopo 12 anni finalmente, a quasi 50 anni, potrò uscire dai confini dell’Italia. Come mi sento? Non mi cambia nulla, esattamente come prima. Cosa vorrei dire? Tante cose, ma prima finisco la pena.” Corona conclude dicendo che anche nelle condizioni più difficili ed estreme è e sarà sempre in grado di ridere, vivere e guadagnare.

