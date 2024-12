Un rifugio di stile nel cuore di Milano

La casa di Stefano De Martino a Milano è un perfetto esempio di come il minimalismo possa sposarsi con il lusso. Ristrutturata di recente, l’abitazione si presenta come un’oasi di pace e design, riflettendo la personalità sofisticata del conduttore. Ogni angolo è curato nei minimi dettagli, con una palette cromatica che gioca su toni neutri e luminosi, creando un’atmosfera di armonia e serenità.

Il salotto: un trionfo di eleganza

Il salotto è il cuore pulsante della casa, dominato da un imponente divano in velluto viola, un pezzo di design Made in Italy dal costo di circa 10.000 euro. Questo elemento non è solo un luogo di relax, ma un vero e proprio statement di stile. A completare l’ambiente, un tavolo da pranzo in pietra e un pianoforte, simboli della passione di De Martino per l’arte e la musica. Le pareti bianche, arricchite da quadri astratti, creano un contrasto raffinato con il parquet, rendendo lo spazio accogliente e sofisticato.

Camera da letto: intimità e comfort

Nella camera da letto, il letto matrimoniale con testiera in velluto blu diventa il protagonista indiscusso. Le tonalità che spaziano dal nero al beige contribuiscono a creare un’atmosfera intima e accogliente, mentre le grandi finestre permettono alla luce naturale di inondare l’ambiente, amplificando la sensazione di spazio. Un elemento di design che spicca è la lampada Mayday di Flos, realizzata in polipropilene sostenibile, che dimostra come il conduttore riesca a bilanciare lusso e funzionalità.

Cucina: praticità e stile

La cucina, con finiture in acciaio e una palette grigia, è un esempio di design minimalista. La penisola, arricchita da sgabelli in acciaio, offre un tocco moderno e accogliente, perfetto per momenti di convivialità. Anche qui, la luminosità è protagonista, grazie a un balcone che permette alla luce di inondare lo spazio. De Martino condivide spesso sui social momenti della sua quotidianità in cucina, mostrando la sua personalità giocosa e il piacere di vivere appieno gli ambienti della sua casa.

Un tocco di cultura e arte

Ogni angolo della casa riflette la personalità e gli interessi di Stefano De Martino. Riviste di moda, libri di fotografia e opere letterarie sono presenti in ogni ambiente, trasformando la casa in un luogo dove arte e cultura convivono armoniosamente. Tra i titoli in bella vista, spiccano volumi dedicati a Gio Ponti, maestro del design italiano, accanto a classici della letteratura. Un dettaglio curioso è la presenza del Sound Burger, un giradischi portatile che unisce tecnologia moderna e nostalgia vintage, sottolineando l’amore di De Martino per la musica.

Dettagli che scaldano il cuore

Durante le festività, la casa di Stefano De Martino si arricchisce di dettagli che scaldano il cuore. L’albero di Natale, decorato con un abbinamento classico rosso-verde-oro, si integra perfettamente con lo stile moderno del salotto. Un Babbo Natale spunta dalla cima dell’albero, aggiungendo un elemento giocoso che rispecchia il carattere gioviale del conduttore. Ogni dettaglio racconta una storia, rendendo la casa non solo un luogo di vita, ma un rifugio di emozioni e bellezza.