Le caratteristiche must have di una villa vista mare

Da sempre l’uomo si sente a suo agio a relazionarsi col mare, che non a caso ha ispirato artisti e poeti, risultando il luogo dove molte persone desiderano vivere.

Lo mostra bene una canzone di Sergio Cammariere, che si intitola, appunto, “Il mare”, che racconta di come questo elemento sappia farci sentire in una sorta di galleggiamento costante, incoraggiando l’amore che però ha sentimenti incostanti quando piove: si percepisce tutta la mutevolezza delle onde.

Per chi ha modo di investire nel mattone optare per degli immobili di prestigio vicino al mare si rivela di per sé un valore aggiunto per due motivi: perché vivere con un panorama simile è sempre meraviglioso e in considerazione del fatto che, in futuro, tale vicinanza diventa qualcosa da far valere nel corso di una transazione.

Ma quali sono le caratteristiche che dovrebbe sempre avere una villa di pregio vista mare? Per scoprirlo, non vi resta che proseguire nella lettura.

Il contesto: il punto di forza di una villa vista mare

Una villa vista mare che possa essere percepita come davvero esclusiva dovrà essere ubicata in un contesto all’altezza. L’Italia è ricca di porzioni di costa iconiche e meravigliose, meta del jet set internazionale e veri e propri angoli di paradiso, in cui le strutture di lusso certamente non mancano.

Pensiamo alla Costa Smeralda, la parte più bella della Sardegna e quella da cui, non a caso, è partito un turismo d’eccellenza: non stupisce che a sceglierla per i propri momenti di relax sia stato persino il riservatissimo Jannik Sinner, di recente da queste parti insieme alla fidanzata e collega Anna Kalinskaya.

Questo tratto del litorale sardo famoso in tutto il mondo non è il solo perfetto quando si tratta di cercare una villa vista mare effettivamente di pregio. Non è da meno la costa ligure, che offre, in alcuni punti, magnifici scorci che nulla hanno da invidiare all’isola. Basti pensare a Portofino, Lerici, Alassio e Sestri Levante: cittadine marittime per eccellenza rinomate per la meraviglia del paesaggio, la qualità dei servizi e la loro storia stessa: tratti che dovranno risultare ben percepibili all’interno delle strutture.

Sono solo alcuni esempi, ma ben rendono l’idea di quanto la scelta del luogo dove si trova l’immobile sia fondamentale.

Altri fattori da considerare

Gli altri fattori da considerare quando si valuta un acquisto importante come quello di un immobile di prestigio vista mare sono la qualità complessiva dell’abitazione, ovvero le condizioni in cui si trova e il fatto che presenti in dotazione tutti gli optional della modernità.

La sfida di questo particolare ramo del settore immobiliare sta del resto nel coniugare gli agi dell’epoca attuale con una narrazione che parte da lontano, per una villa costruita in epoca non troppo recente e ristrutturata con sapienza.

Qualcosa che vale tanto per gli interni quanto per gli esterni, che dovranno avere una vista panoramica e al contempo in grado di garantire l’opportuna privacy, così da sentirsi protetti da eventuali sguardi indiscreti. Un aspetto essenziale persino per l’accesso, posizionato in un punto appartato e al contempo comodo da raggiungere.