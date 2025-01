Laura Weir nuova CEO del British Fashion Council

Un nuovo capitolo per il British Fashion Council

Il British Fashion Council (Bfc) ha recentemente annunciato la nomina di Laura Weir come nuovo amministratore delegato, un passo significativo per l’organizzazione che promuove la moda britannica a livello internazionale. Laura Weir, già direttore creativo esecutivo di Selfridges, entrerà in carica il 28 aprile, sostituendo Caroline Rush, che ha guidato il Bfc per oltre 15 anni. Questa transizione segna un momento cruciale per il settore, con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali e di promuovere la creatività e l’innovazione.

Il percorso di Laura Weir nel mondo della moda

Con un’esperienza ventennale nel settore, Laura Weir ha collaborato con stilisti affermati e talenti emergenti, acquisendo una profonda comprensione delle complessità dell’industria della moda. La sua carriera include ruoli significativi come giornalista di moda per prestigiose pubblicazioni come British Vogue e The Sunday Times. La sua nomina è vista come una mossa strategica per portare una nuova visione e freschezza all’organizzazione, con un forte focus sulla crescita responsabile e sull’inclusione.

Le ambizioni per il futuro della moda britannica

In qualità di ceo, Weir si concentrerà sul supporto agli stilisti emergenti e affermati, promuovendo la cultura e la creatività nel settore. Ha dichiarato di essere onorata di guidare il Bfc in un momento così emozionante e cruciale, sottolineando l’importanza di stringere partnership con l’industria e il governo per garantire un futuro sostenibile per la moda britannica. La sua visione include anche un impegno per affrontare le sfide ambientali e promuovere la diversità e l’inclusione, elementi fondamentali per il progresso del settore.

Il ruolo del Bfc nella promozione della moda

Il British Fashion Council ha come missione principale quella di sostenere la moda britannica attraverso iniziative che mirano a “sbloccare ed elevare il talento creativo”. Con Laura Weir al timone, l’organizzazione punta a rafforzare la sua presenza internazionale e a promuovere la moda britannica durante eventi chiave come la London Fashion Week. La leadership di Weir rappresenta una nuova era per il Bfc, con l’obiettivo di amplificare il contributo della moda all’economia britannica e di affrontare le sfide critiche del settore.