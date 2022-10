Lara Picardi: chi è la concorrente di Pechino Express

Lara Picardi è una nuova concorrente di Pechino Express 2023. Parteciperà insieme a Alessandra Demichelis, formando la coppia “le avvocatesse”. Una nuova avventura decisamente diversa rispetto a quella a cui è abituata.

Le coppie di Pechino Express 2023

Le nuove coppie di Pechino Express, protagoniste dell’edizione 2023, sono pronte a partire.

Viaggeranno nel cuore dell’Asia, toccando diversi territori, ricchi di culture antiche e scenari avventurosi, ovvero l’India, il Borneo malese e la Cambogia. I protagonisti saranno guidati da Costantino Della Gherardesca, che sarà affiancato da Enzo Miccio, che nella scorsa stagione lo aveva sostituito con successo in alcune puntate. Le nuove coppie sono:

Alessandra Demichelis e Lara Picardi : la coppia delle avvocatesse;

: la coppia delle avvocatesse; Giorgia Soleri e Federippi : le due influencer formano la coppia che viene dai social;

: le due influencer formano la coppia che viene dai social; Joe Bastianich e Andrea Belfiore : la coppia che ha in comune la passione per la cucina e la musica;

: la coppia che ha in comune la passione per la cucina e la musica; Dario e Caterina Vergassola : la coppia padre e figlia di questa edizione;

: la coppia padre e figlia di questa edizione; Martina Colombari e Achille Costacurta : la coppia madre e figlio di questa edizione;

: la coppia madre e figlio di questa edizione; Federica Pellegrini e Matteo Giunta : la coppia di sposini;

: la coppia di sposini; Carolina Stramare e Barbara Prezja : la coppia di bellissime di questa edizione;

: la coppia di bellissime di questa edizione; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo : una coppia vera da più di 10 anni;

: una coppia vera da più di 10 anni; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero: la coppia che arriva da Il Collegio.

Lara Picardi: chi è?

Lara Picardi è un’avvocatessa civilista di Torino, grande amica di Alessandra Demichelis, sua collega e volto della criticatissima pagina Instagram DC Legal Show. Non è una persona particolarmente nota nel mondo dello spettacolo, fino ad ora, per questo ci sono davvero pochissime informazioni sul suo conto. Da molti anni gestisce lo studio legale della sua famiglia, che porta il suo nome. Lavora anche nel campo della formazione e della consulenza presso le associazioni sindacali.

La donna, oltre ad avere una grande passione per il suo lavoro, ha anche una grande passione per lo sport. Ama moltissimo praticare trekking e anche lo yoga. Sulla sua vita sentimentale non si hanno moltissime informazioni, ma sicuramente emergeranno ulteriori dettagli ora che entrerà ufficialmente a far parte del mondo della televisione. A differenza della sua compagna di avventura, che ha deciso di cercare la fama sui social network, con la sua tanto chiacchierata pagina Instagram, Lara Picardi sembra essere molto più riservata. Questa per lei sarà l’occasione per farsi strada in un programma televisivo molto conosciuto e per farsi conoscere dal pubblico. Ma al primo posto ha sempre messo la sua carriera e la sua passione per il suo lavoro. Lei e Alessandra Demichelis saranno la coppia de “Le Avvocatesse” nella nuova edizione di Pechino Express, l’avventuroso reality show di Sky. Dovranno affrontare un viaggio molto bello ma anche molto impegnativo, con prove davvero molto difficili, che le porteranno alla scoperta di una cultura diversa, di una popolazione lontana e di paesaggi davvero mozzafiato. Il suo grande amore per il trekking e lo yoga potrebbe sicuramente rivelarsi molto utile durante questa avventura. Essendo molto sportiva avrò sicuramente qualche asso nella manica rispetto ad altri concorrenti.