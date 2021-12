Tra le parti del nostro corpo che soffrono di più l’arrivo dell’inverno ci sono sicuramente le labbra. Essendo prive di ghiandole sebacee utili a regolarne l’idratazione, con le basse temperature tendono a disidratarsi e screpolarsi, o peggio ancora, spaccarsi con il risultato di ferite sanguinanti e dolorosissime.

Ecco quindi qualche consiglio utile ad evitare il più possibile questo spiacevole momento o quantomeno a limitarne i danni.

Labbra che si spaccano durante l’inverno

Tra i rimedi più conosciuti ed immediati c’è sicuramente il burro cacao. Guai a non averne uno in borsetta, soprattutto durante i mesi invernali! Ma attenzione a non sceglierne uno qualsiasi: la formulazione più adatta per curare o prevenire le labbra che si spaccano durante il freddo è quella lenitiva che contenga però anche un agente cicatrizzante utile per intervenire su labbra già provate dalle basse temperature.

I burro cacao caratterizzati in particolare da questi due effetti infatti creano una pellicola protettiva che permette di mantenere le labbra idratate. Non dimenticatevi di applicarlo più volte al giorno!

Come porre rimedio durante l’inverno

Così come una buona skincare quotidiana non è mai da sottovalutare, per curare e prevenire le labbra che si spaccano in inverno non sono da sottovalutare neanche le maschere dedicate proprio a loro. In commercio ne esistono tantissime, ma così come per il burro cacao, dovrete prestare attenzione agli ingredienti che vanno a comporne la formulazione, scegliendone ancora una volta una lenitiva ed idratante.

Se invece amate il mondo del bio e del fai da te potrete dedicarvi alla realizzazione di una maschera per labbra fatta in casa, con solo due ingredienti facilmente reperibili nelle vostre dispense: miele e olio d’oliva, una combinazione ottima anche per favorire la cicatrizzazione dei piccoli taglietti causati dal freddo.

L’importanza dello scrub

Per fare agire meglio i burro cacao e le maschere, prima di procedere all’applicazione dovrete trattare le vostre labbra con uno scrub. Questo prodotto infatti è molto utile per andare ad eliminare tutte le impurità presenti sulla superficie, tra cui la pelle secca che non è altro che un insieme di cellule morte, che potrebbero rendere vana l’azione degli agenti curativi.

In commercio ovviamente, ne esistono di diversi tipi, ma potrete facilmente fare uno scrub a casa servendovi anche in questo caso di due soli ingredienti, ovvero lo zucchero e il miele.

Scegliete bene il make up

Per prevenire i dolorosi tagli causati dalla disidratazione e dal freddo dovrete necessariamente stare attente anche al make up. Sono assolutamente da evitare, per esempio, tutti quei rossetti che contengono siliconi volatili che garantiscono sì una stesura omogenea, ma evaporando disidratano le labbra. Per lo stesso motivo, sarà meglio evitare le tinte long lasting.

Se siete molto soggette a questo disagio però, almeno durante l’inverno farete meglio a dimenticarvi totalmente dei rossetti, preferendo al loro posto i lip balm. In commercio infatti, ne esistono tantissimi pronti a soddisfare la vostra voglia di colore senza però incorrere in risultati disastrosi, anzi dolorosi!