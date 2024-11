Un’icona della moda scomparsa troppo presto

Il mondo della moda piange la perdita di Georgina Cooper, una delle supermodelle più iconiche degli anni ’90, scomparsa tragicamente a soli 46 anni sull’isola greca di Kos. Amica intima di Kate Moss, Georgina ha rappresentato un simbolo di bellezza e stile, diventando un volto noto di quel periodo d’oro della moda britannica. La notizia della sua morte ha scosso profondamente non solo i suoi cari, ma anche l’intera comunità della moda, che la ricorda con affetto e nostalgia.

La carriera di una musa

Georgina è stata scoperta giovanissima, a soli 13 anni, e ha rapidamente conquistato le passerelle di tutto il mondo. Con il suo sorriso unico, noto come “gap-toothed”, ha sfilato per marchi prestigiosi come Alexander McQueen, Burberry e Stella McCartney. La sua bellezza e il suo carisma l’hanno portata a diventare un’icona della moda, collaborando con fotografi leggendari come Corinne Day. A soli 15 anni, il suo debutto su Vogue e The Face l’ha consacrata come una delle modelle più promettenti della sua generazione.

Un amore per la famiglia

Dopo la nascita del suo amato figlio Sonny, Georgina ha deciso di ritirarsi dalle passerelle per dedicarsi alla famiglia. La sua scelta di limitare le collaborazioni per essere presente nella vita del piccolo è stata una testimonianza del suo amore incondizionato. Recentemente, aveva intrapreso un nuovo percorso imprenditoriale con il marito Nigel, sognando di aprire un bar sull’isola di Kos, dove sperava di trovare una nuova serenità. Purtroppo, questo sogno è stato spezzato dalla sua prematura scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Ricordi e tributi

La comunità della moda si è unita per rendere omaggio a Georgina, condividendo ricordi e tributi sui social media. Jade Parfitt, modella e amica, ha descritto Georgina come “una luce” che portava gioia e risate ovunque andasse. Anche Erin O’Connor ha voluto ricordare la loro intensa amicizia, sottolineando la grande umanità e il talento di Georgina. Le parole degli amici riflettono l’impatto duraturo che ha avuto su chi l’ha conosciuta e ammirata, dimostrando che la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata.