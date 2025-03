Il ritorno della riga centrale

Negli ultimi anni, la riga centrale ha riconquistato il suo posto nel panorama della moda capelli, diventando un vero e proprio simbolo di stile. Questo dettaglio, che attraversa le epoche, è tornato in auge grazie a celebrità e influencer che l’hanno resa un must-have. Durante la Milano Fashion Week per la stagione autunno inverno 2025-2026, la riga centrale è stata protagonista indiscussa, come confermato da Joseph Pujalte, key artist della sfilata di MSGM. La riga centrale profonda è stata descritta come un trend imperdibile, capace di adattarsi a diverse acconciature e lunghezze.

Come valorizzare la riga centrale

Ma come si può valorizzare al meglio questo stile? La chiave è giocare con le texture e i volumi. Per chi ha capelli naturalmente mossi, un finish leggermente sleek in prossimità della riga centrale può esaltare il movimento naturale dei capelli. Durante le sfilate, abbiamo visto acconciature che enfatizzano la leggerezza e la delicatezza, con onde morbide e fluttuanti che si adattano a ogni lunghezza. Un look romantico e sofisticato, perfetto per ogni occasione.

Acconciature da copiare

Tra le acconciature più in voga, spiccano i caschetti minimalisti con ciuffi laterali e riga centrale, ideali per chi cerca un look fresco e moderno. Il long bob wavy, caratterizzato da diverse gradazioni di colore, gioca un ruolo fondamentale nel creare un effetto visivo accattivante. Inoltre, il bun alla nuca, diviso dalla riga centrale, appare come un accessorio dell’outfit, rendendo il look ancora più ricercato. Non dimentichiamo i ponytail bassi, che con un tocco sartoriale e accessori ben studiati, possono trasformarsi in un vero e proprio statement.

Consigli per ogni forma del viso

È importante considerare la forma del viso quando si sceglie di portare la riga centrale. Questa acconciatura è particolarmente indicata per chi ha un volto ovale o allungato, poiché enfatizza la simmetria. Per chi ha un viso più tondo o squadrato, è consigliabile abbinarla a un taglio scalato o a onde morbide, per creare equilibrio e movimento. In questo modo, la riga centrale diventa un elemento di stile che non solo arricchisce il look, ma valorizza anche i lineamenti del viso.