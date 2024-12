Un nuovo inizio per Sonia Bruganelli

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha trovato un nuovo rifugio in un lussuoso appartamento a Roma. Situato in una palazzina adiacente a quella dell’ex marito, questo spazio rappresenta un capitolo fresco e luminoso della sua vita. La scelta di trasferirsi qui non è stata casuale; Sonia aveva già acquistato l’immobile prima della separazione, rendendo la transizione più naturale. La sua nuova casa è un esempio di come il design moderno possa fondersi con il comfort quotidiano.

Design e comfort: gli interni della nuova casa

La nuova dimora di Sonia è caratterizzata da ampi spazi luminosi e dettagli di lusso. I colori chiari, come il bianco e il beige, dominano gli ambienti, creando un’atmosfera calda e accogliente. Il parquet in legno aggiunge un tocco di eleganza, mentre i materiali di pregio utilizzati per l’arredamento riflettono il gusto raffinato dell’opinionista. Ogni stanza è progettata con attenzione ai dettagli, rendendo l’appartamento un vero e proprio inno al comfort.

La zona giorno: un ambiente conviviale e chic

Il living è ampio e luminoso, con un design che invita alla convivialità. Qui, Sonia ha scelto di inserire una televisione in ogni stanza, sottolineando la sua passione per il mondo dello spettacolo. Le mensole sono decorate con foto dei suoi figli e libri, creando un’atmosfera familiare e accogliente. Un tavolino dal design moderno e una lampada firmata Louis Vuitton, dal valore di circa 23mila euro, sono i pezzi forti di questo spazio, dimostrando come eleganza e funzionalità possano coesistere.

La cucina: minimalismo e raffinatezza

Collegata al soggiorno, la cucina di Sonia Bruganelli è un esempio di minimalismo raffinato. I mobili bianchi e il design essenziale creano un ambiente pulito e ordinato, perfetto per chi ama cucinare. Al centro, un’isola offre spazio per mangiare e preparare i pasti, rendendo la cucina un luogo di incontro e convivialità. Ogni elemento è scelto con cura, riflettendo il suo stile di vita moderno e sofisticato.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni angolo della casa di Sonia è arricchito da dettagli unici, come una grande scarpiera per le sue numerose paia di scarpe e un televisore anche nell’ampio bagno, dotato di una vasca ovale bianca. Questi particolari non solo rendono la casa funzionale, ma raccontano anche la personalità di Sonia, sempre attenta alle ultime tendenze e al comfort. La sua nuova casa è un rifugio di stile, dove ogni elemento è pensato per riflettere la sua essenza.