Un viaggio da sogno nella patria di Babbo Natale

La famiglia Ferragni ha scelto di iniziare le festività natalizie con un viaggio incantevole a Rovaniemi, in Finlandia, la città ufficialmente riconosciuta come la casa di Babbo Natale. Questo viaggio non è solo un modo per immergersi nella magica atmosfera natalizia, ma anche un’opportunità per creare ricordi indimenticabili insieme ai propri cari. Con i bagagli griffati e un entusiasmo contagioso, Chiara Ferragni ha portato con sé i suoi figli, Leone e Vittoria, insieme alla madre, Marina Di Guardo, e alle sorelle Valentina e Francesca, per un’avventura che promette di essere memorabile.

Un’esperienza unica tra tradizioni e modernità

Rovaniemi non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere. La famiglia ha avuto l’opportunità di visitare il famoso Santa Park, un parco a tema che ricrea la magica atmosfera della casa di Babbo Natale. Qui, i bambini hanno potuto consegnare le loro letterine, esprimendo desideri che vanno ben oltre i regali materiali. L’incontro con Babbo Natale è stato il momento clou della vacanza, immortalato in scatti teneri che raccontano la gioia e l’emozione dei piccoli. La consegna della letterina, che includeva una casa delle bambole e un maialino in carne ed ossa per Vittoria, ha reso questo momento ancora più speciale.

Stile e moda nella neve

Nonostante il freddo artico, la famiglia Ferragni ha dimostrato che si può essere alla moda anche in inverno. Chiara e Valentina hanno sfoggiato look total-white, perfetti per una giornata nel villaggio di Babbo Natale, mentre Vittoria ha indossato un coordinato leopardato che ha catturato l’attenzione di tutti. Leone, invece, ha optato per un abbigliamento camouflage, abbinato a pantaloni da neve verdi militari. La moda non è stata solo una questione di stile, ma anche di comfort, con tute da sci e copricapi in pelliccia ecologica che hanno reso l’esperienza ancora più piacevole. Ogni membro della famiglia ha trovato il proprio modo di esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento, dimostrando che il Natale può essere celebrato con eleganza e creatività.