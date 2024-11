Un artista in crisi

Marco Castoldi, noto al pubblico come Morgan, sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Accusato di stalking e diffamazione dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti, la sua carriera musicale ha subito un brusco arresto. La Warner Music ha interrotto il suo contratto e la Rai ha bloccato tutti i progetti che lo coinvolgevano, lasciando l’artista in una situazione economica precaria. Con tre figlie da mantenere, di cui una molto piccola, Morgan ha dichiarato di avere solo 50 euro in banca e di non lavorare da quando sono emerse queste accuse.

La vita privata e il supporto della compagna

Accanto a lui c’è Alessandra Cataldo, la sua attuale compagna e madre della sua bambina più piccola, che non ha mai creduto alle accuse mosse contro di lui. Morgan ha anche parlato della sua figlia più grande, Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con Asia Argento, esprimendo grande orgoglio per il suo percorso a Ballando con le Stelle. In un’intervista, ha rivelato di sentirsi più a suo agio a partecipare al programma insieme ad Asia, un chiaro appello a Milly Carlucci per una possibile collaborazione.

Un futuro da musicista

Nonostante le difficoltà, Morgan non ha mai smesso di sognare. La sua passione per la musica è intatta e ha espresso il desiderio di creare una scuola di musica innovativa, dove i giovani talenti possano sviluppare le proprie capacità artistiche. “Voglio creare una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza e cultura”, ha dichiarato. Morgan sottolinea l’importanza di proteggere i talenti, non solo valorizzandoli, ma anche supportandoli nel loro percorso di crescita.

La battaglia legale e la giustizia riparativa

La situazione legale di Morgan è complessa. Lo scorso settembre, il giudice del Tribunale di Lecco ha deciso di permettere al musicista di accedere alla giustizia riparativa. Questo processo prevede un incontro tra le parti, mediato da un professionista, per risolvere il conflitto. La decisione del giudice potrebbe influenzare positivamente l’esito del processo, che è stato rinviato al 14 marzo per discutere eventuali questioni preliminari. La speranza è che questo percorso possa portare a una risoluzione pacifica e a una possibile riduzione della pena, qualora ci fosse una condanna.