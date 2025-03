Un addio speciale per un grande attore

Il funerale di Pietro Genuardi, attore amato e rispettato, si è svolto a Roma in un’atmosfera di profonda commozione. La moglie, Linda Ascierto, ha voluto rendere omaggio alla vita e alla carriera del marito, sottolineando l’importanza di celebrare i momenti felici piuttosto che piangere per la sua scomparsa. “Vorrei che oggi fosse una festa”, ha dichiarato, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime. La cerimonia, seguita da Caterina Balivo nel programma ‘La Volta Buona’, ha visto la partecipazione di amici, familiari e colleghi, tutti uniti per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

Un amore eterno

Linda Ascierto, assistente di volo, ha sposato Genuardi nel 2020, dopo un precedente matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta. La loro storia d’amore, intensa e profonda, è stata caratterizzata da momenti di gioia e sfide. “Non voglio definire quello di oggi come un funerale, per lui sarebbe stato troppo”, ha continuato Linda, evidenziando il desiderio del marito di vedere le persone a lui care felici. La sua forza e il suo spirito vivace hanno sempre ispirato chi lo circondava, e Linda ha voluto rispettare questo desiderio indossando un abito elegante, come lui avrebbe voluto.

La lotta contro la malattia

Pietro Genuardi si è spento pochi giorni prima di sottoporsi a un trapianto di midollo, sperando di vincere la grave patologia del sangue che lo affliggeva. La moglie ha condiviso il suo dolore, ma anche la gratitudine per aver potuto vivere un amore così grande. “Ho vissuto l’amore più grande che si potesse vivere”, ha affermato, esprimendo la sua determinazione a mantenere vivo il ricordo del marito. La sua voce rotta ha toccato il cuore di tutti i presenti, che hanno potuto sentire l’intensità del loro legame.

Un tributo alla carriera di un artista

Durante la cerimonia, sono stati condivisi ricordi e aneddoti che hanno messo in luce non solo il talento di Genuardi come attore, ma anche la sua umanità. Colleghi e amici hanno raccontato storie di momenti divertenti e toccanti, dimostrando quanto fosse amato nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, rimarrà per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.