Un gioiello architettonico in Ohio

Nel cuore dell’Ohio, precisamente a Upper Arlington, si trova una casa che ha catturato l’attenzione di molti per il suo design unico e futuristico. Questa villa, costruita nel 1978, ha subito un rinnovamento che l’ha trasformata in un’opera d’arte architettonica, con una piscina sotterranea che ricorda una navicella spaziale. Con un prezzo di 2,495 milioni di dollari, questa proprietà non è solo un’abitazione, ma un’esperienza di vita.

Un’esperienza di lusso sotto terra

La vera meraviglia di questa casa è la sua piscina sotterranea, un’oasi di relax e benessere. Per accedervi, gli ospiti devono scendere nei sotterranei, dove si trovano anche una spa e un’area relax. La piscina, progettata con acqua salata, è caratterizzata da un design minimalista con pareti bianche e curve sinuose che evocano il movimento e la velocità. La sera, l’illuminazione cambia colore, creando un’atmosfera magica e avvolgente, perfetta per un tuffo sotto le stelle.

Design e comfort: un equilibrio perfetto

Oltre alla piscina, la villa offre spazi interni che combinano eleganza e funzionalità. La cucina, ampia e accogliente, è dotata di mobili in legno che conferiscono calore all’ambiente. Il soggiorno, con un camino in pietra, è il luogo ideale per trascorrere serate in compagnia. Non mancano una palestra attrezzata e una camera padronale con un guardaroba personalizzato e un angolo bar, per momenti di relax e convivialità. Ogni dettaglio è stato curato per garantire il massimo del comfort, rendendo questa casa un rifugio perfetto per chi cerca un equilibrio tra lusso e quotidianità.