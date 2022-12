È in arrivo su Netflix la seconda parte dedicata alla squadra di ladri più seguita dell'ultimo periodo: La Casa di Carta Corea è in arrivo su Netflix

I ladri più sfuggenti e più furbi degli ultimi tempi stanno per tornare: dal 9 dicembre 2022 su Netflix arrivano i nuovi episodi de La Casa di Carta Corea 2, il remake coreano della serie-tv dal successo globale.

Una storia emozionante, dove la suspense il senso di adrenalina accompagnano i ladri mascherati nella loro missione.

Il cast ufficiale de La Casa di Carta Corea 2

Ora che è stata dichiarata ufficialmente la data d’uscita dei nuovi episodi, ci si può concentrare anche sul fenomenale cast della serie-tv: chi ritornerà a recitare in La Casa di Carta Corea Parte 2? Ecco gli attori e le attrici che faranno ritorno:

Yoo Ji-tae: il Professore;

Kim Yunjin: Seon Woojin;

Park Hae-soo: Berlino;

Jun Jong-seo: Tokyo;

Lee Won-jong: Mosca;

Park Myung-hoon: Cho Youngmin;

Kim Ji-hun: Denver;

Jang Yoon-ju: Nairobi;

Lee Joobeen: Yun Misun;

Lee Hyun-woo: Rio;

Kim Ji-hoon: Helsinki;

Lee Kyu-ho: Oslo

Di che cosa parlano i nuovi episodi della serie Netflix?

Sulla base della narrazione portata avanti da La Casa de Papel di Álex Pina, il remake coreano propone un modus operandi sostanzialmente uguale a livello di trama, sebbene non si possa dire lo stesso sulla dimensione spazio-temporale. La Casa di Carta Corea Parte 2, infatti, è ambientata nel 2025, lungo il vecchio confine che separa la Corea del Sud e la Corea del Nord, quasi riunite dopo più di 80 anni di conflitti.

Come per la serie spagnola, però, anche nel caso della produzione coreana compare un misterioso Professore che ha l’obiettivo di mettere insieme un gruppo di ladri (vestiti dalle tipiche tute rosse) per rubare 4 trilioni di won alla Zecca Unificata della Corea. Il motivo di tale scelta? Andare contro le autorità, le stesse che dopo l’unione delle due Coree e la formazione di una nuova economia, hanno regalato vantaggi solo alla parte più ricca della popolazione. Questo, ovviamente, non è piaciuto al Professore e al suo team, che ha deciso di colpire il simbolo per eccellenza del nuovo Stato.

Ritornano le iconiche maschere dei banditi (diverse da quelle della serie spagnola, ispirate alla figura di Salvador Dalì), le tipiche maschere Hahoe con sembianze umane e animalesche dai molteplici significati.

Insomma, i nuovi episodi ripartiranno dal finale della prima parte e le domande sono già numerose: Woojin riuscirà a fermare il Professore una volta per tutte? I banditi mascherati avranno possibilità di fuggire senza essere catturati? Che cosa ne sarà di tutte le banconote stampate? Chi avrà la meglio? I fan non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà.

Dove vedere La Casa di Carta Corea Parte 2?

Proprio come nel caso della prima parte, anche i nuovi episodi (saranno sei, stando a quanto dichiarato da Netflix), saranno disponibili in esclusiva solo sulla piattaforma streaming citata. La seconda parte de La Casa di Carta Corea sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, ma sarà possibile accedervi solo previa iscrizione. Ciò significa che coloro che sono interessati alla serie-tv dovranno sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti, scegliendo la quantità di schermi da coinvolgere e scegliendo il metodo di pagamento più conveniente tra quelli proposti.

Il 9 dicembre 2022 è il giorno de La Casa di Carta Corea 2.