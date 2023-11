Kylie Jenner continua a sorprendere i fan. Dopo il clamoroso successo ottenuto con le sue linee make-up e skincare, debutta nel mondo del fashion con la sua primissima collezione di abbigliamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kylie Jenner debutta nel mondo del fashion con la sua prima linea di moda

Classe 1997, Kylie Jenner è una modella, imprenditrice e personaggio televisivo statunitense. Soprannominata come regina dei social, si classifica nei primi posti tra i profili più influenti al mondo con ben 400 milioni di follower. Nonostante la giovane età, la ragazza è riuscita a creare un vero e proprio impero. Nel 2016 ha infatti lanciato la sua personale linea di make up e nel 2019 ha realizzato il suo brand dedicato interamente alla skincare. Ed ora è pronta approdare anche nel mondo del fashion con la sua prima collezione di abbigliamento.

Tutti i dettagli sulla nuova linea di moda di Kylie Jenner

Ad aver annunciato la linea di abbigliamento è stata proprio l’imprenditrice attraverso i suoi canali social. Kylie Jenner ha pubblicato uno scatto di lei seduta sul pavimento, con un lungo trench nero in pelle e dei décolleté rosso fuoco. Come didascalia una frase semplice ma d’impatto per presentare l’arrivo della nuova collezione: “meet KHY“. La linea è disegnata in collaborazione con numerosi marchi e stilisti, in particolare con il brand londinese Namilia, fondato dalle designer Nan Li and Emilia Pfohl. Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate della modella, la linea è ispirata al suo guardaroba personale. Al momento sono disponibili 12 pezzi esclusivi, in cui troviamo abiti, pantaloni, cappotti e top, il tutto in ecopelle e nylon in total black. Grande varietà anche per quanto riguarda le taglie, che andranno dalla XXS fino alla 4X. Non solo. La nuova collezione vanta anche di prezzi economici e accessibili a tutti, che vanno da un minimo di 50 dollari a un massimo di 200 dollari. Kylie Jenner si è rivelata davvero entusiasta ed emozionata all’idea di questo nuovo progetto: “Volevo fare di KHY una piattaforma per i nostri clienti per avere l’opportunità di vivere la moda, attraverso nuovi designer e brand, ma ad un prezzo più accessibile. Questo sarà un brand consapevole e responsabile anche nelle scelte dei materiali“. Siamo sicuri che la giovane imprenditrice riuscirà in breve tempo a conquistare anche il mondo della moda.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Skims debutta con una nuova linea intimo da uomo: Kim Kardashian aumenta la brand reputation | DonneMagazine.it

Blumarine, chi è il nuovo direttore creativo Walter Chiapponi | DonneMagazine.it