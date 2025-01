Kylie Jenner: una vera icona di stile

La Fashion Week di Parigi è un evento che ogni anno attira l’attenzione di appassionati di moda, celebrità e influencer da tutto il mondo. Quest’anno, la giovane imprenditrice e modella Kylie Jenner ha rubato la scena con un look che ha fatto parlare di sé. La sua presenza alla sfilata di Chanel ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle fashion icon più influenti del nostro tempo.

Il look firmato Chanel

Kylie ha indossato un completo Chanel che ha reinterpretato il classico tailleur in tweed in chiave moderna. La giacca cropped bianca, con dettagli argentati e bottoni iconici, metteva in risalto la sua figura snella e i suoi addominali scolpiti. La minigonna plissettata, abbinata a una cintura a catena argentata, aggiungeva un tocco di freschezza e audacia al suo outfit. Completando il look, ha scelto slingback nere a tacco basso e una borsa trapuntata di Chanel, dimostrando un perfetto equilibrio tra eleganza e comfort.

Un’acconciatura e un trucco impeccabili

Per quanto riguarda il suo look beauty, Kylie ha optato per un’acconciatura con morbide onde voluminose, che richiamano il glamour di Hollywood. Il trucco, naturale e luminoso, ha messo in risalto il suo famoso sorriso e le labbra carnose, mentre accessori come una catenina argentata hanno aggiunto un tocco di sofisticatezza. Seduta in prima fila allo show di Chanel, Kylie ha catturato ogni sguardo, dimostrando che la moda è un linguaggio che parla di personalità e audacia.

Reazioni e impatto sui social

Le reazioni alla sua apparizione non si sono fatte attendere. Un video della sua entrata, condiviso da Vogue, è diventato virale, con milioni di visualizzazioni e