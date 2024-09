Il kimono, ovvero l’abito tipico della tradizione giapponese, si appresta a essere il capo di questa fine estate. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo al meglio.

Kimono da donna: che cos’è’

Il termine kimono letteralmente significa “cosa da indossare” ed è un indumento tradizionale giapponese che risale a circa 1300 anni fa, nonostante all’inizio fosse parecchio diverso dalla versione attuale. Quando non viene indossato il kimono presenta una forma a T ed è formato da diversi pezzi tutti a forma rettangolare. Questi pezzi sono tutti ricavati dal medesimo rotolo di stoffa, detto tan, di seta o broccato. Le cuciture, fatte a mano, sono rettilinee, a parte qualche curva sul colletto, e non ci sono bottoni o cerniere. Inoltre, non esistono taglie, per adattarlo alla propria statura viene fatta una piega sulla vita detta ohashori, coperta poi dall’Obi, la cintura. Mentre il kimono da uomo presenta un unico stile, il kimono da donna può essere di stili diversi, quelli più formali sono generalmente composti da almeno 12 pezzi. I kimono da donna si differenziano inoltre per colore, tessuto e forma. Insomma è un indumento davvero affascinante oltre che super chic.

Kimono da donna, la moda di fine estate

Il kimono da donna è un abito tipico della tradizione giapponese ma è sempre più di moda anche nel nostro Paese. Comodo e leggero è il capo perfetto da essere indossare a fine estate. Il fascino dell’Oriente colpisce tante di noi e quindi perché non vestirci proprio come fanno in Giappone? Il kimono, inoltre, può essere indossato non solo come abito ma anche come giacca. Quel che è certo è che oggi il kimono è un capo super chic, in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi look. Ma andiamo a vedere adesso insieme come indossare il kimono da donna per essere super cool.

Kimono da donna: come indossarlo

Come abbiamo appena visto, il capo perfetto per la fine dell’estate è il kimono, fresco, leggero e chic, è il capo must have di fine stagione. Diciamo che un kimono da donna lo si può trovare a diversi prezzi, che vanno dai 40 fino ad arrivare agli 800 euro. Esistono inoltre due tipi di kimono, quello lungo, che quindi può essere indossato come un abito, e quello corto che invece può essere indossato come se fosse una giacca. Ma andiamo adesso a vedere insieme qualche idea di outfit che può fare al caso vostro: