Scopri come la top model ha trasformato la sua casa in un angolo festivo dal sapore vintage.

Un Natale da sogno nella casa di Kendall Jenner

Kendall Jenner, la celebre top model e icona di stile, ha recentemente condiviso sui social le sue meravigliose decorazioni natalizie, trasformando la sua abitazione in un vero e proprio paradiso festivo. Con un occhio attento ai dettagli e un amore per il vintage, Kendall ha creato un’atmosfera accogliente e nostalgica, perfetta per celebrare le festività invernali. La sua casa, un gioiello immobiliare dal valore di 10 milioni di euro, è stata adornata con due enormi alberi di Natale, luci scintillanti e ornamenti che raccontano storie di famiglia.

Un tocco di nostalgia e tradizione

La famiglia Kardashian-Jenner è nota per la sua passione per il Natale, e quest’anno è stata Kendall a prendere le redini della decorazione. La modella ha scelto uno stile che riflette la sua infanzia, utilizzando decorazioni vintage ereditate da sua madre, Kris Jenner. Il soggiorno è dominato da un grande albero di Natale, decorato con luci soffuse e addobbi che evocano ricordi di tempi passati. Accanto al camino, adornato con una ghirlanda festiva, si possono notare calze natalizie che riportano alla mente i Natali degli anni ’90.

Un’atmosfera calda e accogliente

Non solo alberi di Natale: la magia del Natale si estende anche alla sala da pranzo, dove un centrotavola di rami di pino naturale e piatti eleganti Hermès creano un’ambientazione raffinata. La cucina, con la sua grande isola centrale, è decorata con fiori invernali e una casetta di pan di zenzero, mentre nell’angolo bar i drink sono rigorosamente a tema natalizio. Kendall ha dichiarato di aver cercato di ricreare un’atmosfera confortevole e organica, ispirandosi a icone come Martha Stewart. La sua visione per il Natale è un perfetto equilibrio tra eleganza e calore familiare, un rifugio dove gli amici e i familiari possono riunirsi e celebrare insieme.