Un Sanremo difficile per Kekko dei Modà

La recente edizione del Festival di Sanremo ha rappresentato una vera e propria prova per Kekko dei Modà. Il frontman, dopo una settimana intensa, ha condiviso le sue emozioni sui social, rivelando che è stata una delle esperienze più dure della sua carriera. “È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, specialmente quando si ha un pubblico che attende con ansia. Tuttavia, i problemi fisici hanno pesato sulla performance della band, con Kekko che ha subito un infortunio cadendo dalle scale prima dell’inizio del festival.

Un bilancio amaro e una classifica deludente

Il bilancio finale del festival non è stato dei migliori per i Modà. Con un piazzamento al 22° posto, Kekko ha espresso la sua amarezza: “Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi”. La competizione, pur essendo una gara, ha portato con sé anche un senso di umiliazione, come se la band fosse vista come un avversario da sconfiggere. “Non accetto di farmi umiliare davanti al nostro pubblico”, ha aggiunto, evidenziando la frustrazione per la situazione. Nonostante ciò, Kekko ha dimostrato una grande resilienza, accettando la sconfitta ma rimanendo determinato a non lasciare che questo episodio definisca il loro percorso.

Guardando al futuro: il tour dei Modà

Nonostante le difficoltà, il futuro sembra promettente per Kekko e la sua band. “Ora pensiamo al futuro, e al nostro prossimo viaggio: il tour”, ha affermato con entusiasmo. La prima fermata sarà San Siro, un luogo simbolico per la band, dove sperano di riconquistare il cuore dei fan con nuove emozioni e performance indimenticabili. Questo spirito di rinascita e ottimismo è ciò che caratterizza i Modà, sempre pronti a rialzarsi e a lanciarsi in nuove avventure musicali. La musica, per Kekko, è un viaggio continuo, e ogni sfida affrontata è solo un passo verso nuove opportunità.