Kate Middleton è considerata una vera e propria icona di stile. Impeccabile in ogni occasione, dagli impegni ufficiali agli eventi sportivi, la principessa del Galles è riuscita ad affascinare il mondo intero, il suo outfit, infatti, è tra i più copiati in assoluto.

In questo articolo ci soffermeremo sul cappotto cammello firmato Massimo Dutti che Kate ha rispolverato e indossato di recente in occasione della sua visita alla Foxcubs Nursery di Luton.

Kate Middleton, il cappotto cammello ideale per l’inverno

Il cappotto doppiopetto cammello è considerato il cappotto per eccellenza. Possiede un fascino intramontabile, classico, elegante e femminile, ma allo stesso tempo moderno. È un capo davvero ideale da indossare durante la stagione invernale, che non passa mai di moda, per questo il suo acquisto sarebbe un investimento che difficilmente si rimpiangerà.

Il cappotto cammello indossato da Kate Middleton è del marchio spagnolo Massimo Dutti, ha una allacciatura a doppiopetto, ampi revers ed è un modello extra long.

Il cappotto cammello di Kate Middleton: abbinamenti e consigli per questo inverno

Le tendenze della moda cambiano in continuazione, non solo ogni anno ma anche ogni stagione. Nonostante ciò il cappotto cammello rimane una certezza, è sempre di tendenza, soprattutto per la sua versatilità. Infatti questo cappotto può essere indossato sia con capi della medesima nuance, sia con abiti a contrasto, come tra l’altro fa spesso la stessa Kate Middleton, rendendo così il proprio look ancora più raffinato.

Il consiglio per questo inverno è quello di indossarlo sopra al classico tailleur in principe di Galles di colore marrone, mentre ai piedi l’ideale sarebbe indossare dei mocassini in pelle con morsetto dorato, in modo da regalarsi un outfit d’ufficio davvero raffinato e particolare. Al di fuori dell’ufficio potete invece indossare il vostro cappotto cammello sopra a un maglione a collo alto, abbinato possibilmente a un paio di pantaloni affusolati e a un paio di stivali alla cavallerizza in cuoio, per avere un look informale ma allo stesso tempo elegante.

Dove acquistare il cappotto cammello per copiare lo stile di Kate Middleton

Il modello di Massimo Dutti indossato dalla moglie del principe William è di qualche anno fa, quest’anno il famoso brand propone il cappotto cammello nella versione monopetto, meno sofisticato forse ma ugualmente di grande effetto.

Se volete acquistare un capo simile a quello di Kate Middleton ci sono altri siti su cui potete andare e scegliere tra le possibili alternative. Eccone alcune: