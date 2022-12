Kae Tempest: vita privata e carriera

Kae Tempest è tra i grandi ospiti della semifinale di X Factor 2022, andata in onda giovedì 1 dicembre. La performer inglese ha lasciato tutti a bocca aperta con un’esibizione davvero incredibile.

Kae Tempest ospite alla semifinale di X Factor: chi è?

Kae Tempest è stata una delle ospiti della semifinale di X Factor 2022, andata in onda giovedì 1 dicembre, La performer, musicista e poetessa inglese ha arricchito la puntata con un’esibizione davvero entusiasmante. Kate Esther Calvert è nata a Londra il 22 dicembre 1985, figlia di un’insegnante e di un avvocato, ha altri quattro fratelli e sorelle. Quando era molto giovane ha iniziato a lavorare in un negozio di dischi e frequentava la Thomas Tallis School.

A 16 anni si è iscritta alla British School for performing Arts & Technology a Croydon e si è laureata in letteratura inglese al Goldsmiths College. Ha sempre avuto una grande passione per la musica ma gli studi letterali l’hanno spinta verso l’attività di poetessa, ma anche di musicista. Non si hanno molti dettagli della sua vita privata, ma nel 2020 ha annunciato su Instagram di aver cambiato il suo nome da Kate a Kae, facendo coming out sulla sua identità sessuale.

Il suo percorso letterario vanta grandi traguardi, come la nomina Next Generation Poet nel 2014, la candidatura al Mercury Music Prize per i suoi primi lavori, Everybody Down e Leto Them Eat Caos, oltre alle due nomination all’Ivor Novello Award per il terzo album The Book of Traps and Lessons. Il suo successo è internazionale. I suoi libri sono stati tradotti in ben undici lingue e le sue opere sono acclamate e richieste in tutto il mondo. Nel 2018 ha ricevuto una candidatura come miglior artista solista inglese ai Brit Awards e nel 2021 ha ottenuto il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia per le sue opere drammatiche.

Kae Tempest: un percorso coraggioso ed entusiasmante

La cantante rapper inglese ha ottenuto un successo senza precedenti. Ha dimostrato di avere un talento eccezionale già da giovanissima, riuscendo a far avvicinare moltissime persone alla sua musica. Il suo è stato un percorso molto coraggioso, sia dal punto di vista professionale, perché è riuscita a farsi strada da sola e a conquistare milioni di fan in tutto il mondo, sia per il suo coming out su Instagram, con cui ha annunciato di aver cambiato nome. Ha scelto Kae Tempest in riferimento alla sensazione che prova quando si esibisce o quando scrive, come una tempesta in esplosione che la rende potente. Questo cambiamento è stata una forma di rinuncia all’identificazione binaria di genere. La sua carriera è iniziata in qualità di supporter, insieme alla sua band Sound of Rum, per artisti come John Cooper Clarke e Billy Bragg. Intanto, Kae si è cimentata con testi di drammaturgia e raccolte di poesie. Il successo arriva anche grazie al suo primo romanzo, The Bricks That Built the House. Al suo attivo ha ben tre opere teatrali sceneggiate, che le hanno portato grandi riconoscimenti. Per quanto riguarda l’ambito musicale, il suo successo è diventato internazionale. In totale ha realizzato cinque album in studio e 4 EP. È famosa in tutto il mondo anche per le sue meravigliose poesie.