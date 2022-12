Simon Cowell, cosa ha fatto al volto? Incidente e malattia

Simon Cowell, padre di X Factor e American’s got Talent, è tornato in un video e ha preoccupato tutti i suoi fan.

Simon Cowell è tornato: cosa ha fatto al volto?

Simon Cowell, padre di X Factor e American’s got Talent, è tornato in un video e ha preoccupato moltissimo i suoi fan. Il produttore è apparso in una clip promozionale in occasione della nuova stagione di Britain’s got Talent e ha invitato le persone a presentarsi ai casting quando questi verranno aperti. A scatenare la reazione del web è stato il suo volto, che secondo molte persone è ormai irriconoscibile. Il 63enne è apparso decisamente diverso rispetto a come si era presentato l’ultima volta in cui il pubblico aveva avuto occasione di vederlo in televisione.

Simon Cowell ha sfoggiato un sorriso molto più luminoso, un volto molto più raggiante e alcuni suoi lineamenti sembrano essere stati ridisegnati completamente. È molto probabile che il tutto sia frutto di alcuni interventi chirurgici a cui potrebbe essersi sottoposto negli ultimi tempi.

Gli utenti del web e dei social network hanno immediatamente espresso tutta la loro preoccupazione alla vista di quello che sembrerebbe essere il nuovo volto di Simon Cowell e hanno sottolineato che sembra davvero irriconoscibile.

Qualcuno non ha resistito alla tentazione di fare battute ironiche, buttando questa polemica sul ridere. “Santo cielo, quasi non lo riconoscevo” ha commentato un utente. “Mi sembra che la sua faccia si sita sciogliendo” ha aggiunto un altro utente. “Qualcuno ha dimenticato di disattivare i filtri di Snapchat” ha aggiunto un altro, in modo ironico. Tutti, però, erano dello stesso parere. Tutti hanno concordato nel trovare la faccia del giudice dei talent show completamente diversa rispetto a quella che ricordavano. L’ipotesi è che abbia esagerato un po’ troppo con la chirurgia plastica.

Simon Cowell: la nuova vita dopo l’incidente

Simon Cowell ha avuto una trasformazione estetica davvero impressionante, che ha reso il suo volto quasi irriconoscibile. Ma la sua trasformazione riguarda anche il suo stile di vita. Nel 2020, il produttore discografico, si è rotto la schiena a causa di una brutta caduta dalla bici elettrica. Un incidente che, a causa di varie complicazioni, lo ha costretto a stare a letto per diversi mesi. Da quel momento Simon Cowell ha dovuto ricominciare da capo, in modo nuovo, con un nuovo stile di vita. Ogni settimana trova il tempo per compiere lunghe camminate e, a differenza di quanto faceva in passato, non inizia mai a lavorare prima delle nove del mattino. Il produttore ha avuto grandi successi nel corso della carriera. Nel 2001 ha dato vita insieme a Simon Fuller al format Pop Idol, talent che lancia la carriera di numerosi artisti, come Will Young e Kelly Clarkson, che ha preso parte ad American Idol, versione americana del programma. Intanto, ha fondato anche una sua etichetta discografica, la Syco Records, con cui ha messo sotto contratto diverse star, come Leona Lewis, One Direction e Little Mix, tutti partecipanti di X Factor, talent che ha creato lui nel 2004.