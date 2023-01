Jonnie Irwin, conduttore di Escape to the Country, ha un cancro terminale. I medici gli avevano dato sei mesi di vita, ma è riuscito a battere questa tempistica. Quanto gli resta da vivere?

Jonnie Irwin ha un cancro terminale

“Mi hanno dato sei mesi di vita“, ha confessato Jonnie Irwin a Hello!.

Il conduttore di Escape to the Country ha soltanto 48 anni e ha scoperto di avere un tumore terminale nel 2020. Appena ricevuta la diagnosi gli è crollato il mondo addosso e ha pensato solo ad una cosa: trascorrere più tempo possibile con la moglie Jessica Holmes e i tre figli, Rex e i gemelli Rafa e Cormac. “Quando lascerò questo pianeta, lo farò sapendo che Jess e i ragazzi si trovano in una casa che è completamente ripagata e con un po’ di soldi in banca per vivere“, ha dichiarato Jonnie.

Come sta vivendo il cancro Jonnie Irwin?

Irwin ha ammesso:

“Alcune persone nella mia stessa posizione fanno elenchi di cose da fare, ma io voglio solo che facciamo il più possibile come famiglia. Lo devo a Jess e ai nostri ragazzi”.

Jonnie, appena scoperto di avere un cancro, ha iniziato le terapie. Ad oggi, è riuscito a superare le tempistiche di vita che gli avevano dato i medici.

Quanto tempo gli resta da vivere?

Jonnie ha dichiarato: