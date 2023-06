Era diventata celebre al mondo con il nome di Rodrigo Alves, conosciuto anche come il Ken umano. Oggi è una donna e si chiama Jessica Alves. Dopo numerosi interventi chirurgici, ha finalmente ritrovato stabilità e felicità nel suo corpo. Tuttavia, sembra avere ancora difficoltà a realizzare il suo sogno di creare una famiglia. E’ da tempo ormai, infatti, che la 39enne brasiliana ha espresso il desiderio di fare un figlio e diventare finalmente mamma.

Chi è Jessica Alves

Probabilmente non tutti sanno chi è, ma sicuramente ricorderete Rodrigo Alves, conosciuto come il Ken umano. Indimenticabili le sue numerose ospitate nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, nei programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Per non parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip nell’edizione 2018. Il suo primo intervento chirurgico risale al 2004, stravolgendo radicalmente labbra, sopracciglia, naso e capelli. Nel 2018 si sarebbe sottoposta anche ad un intensivo trattamento antirughe, addominali finti, liposuzione alla mandibola e tante altre operazioni. Arrivando a ben novanta interventi, per un totale di quasi un milione di euro. Ma dal 2020 quel personaggio non esiste più, esiste Jessica Alves. La 39enne brasiliana ha sempre condiviso con il mondo la sua trasformazione, anche quando ha deciso di diventare una donna. L’inizio del suo percorso l’ha raccontato in televisione, nello storico programma di Italia 1 Le Iene. Sono stati proprio loro ad accompagnarla in Thailandia per l’intervento. Dopo tante difficoltà e operazioni, ha ufficialmente completato la transizione nell’agosto del 2022. Ma, come già anticipato, avrebbe ancora un desiderio da realizzare.

Jessica Alves vuole un figlio, il sogno di diventare mamma

Circa un anno fa, durante un’intervista al quotidiano britannico Daily Mail, Jessica Alves aveva già parlato del suo sogno di diventare mamma ed avere un figlio. Ma ancora non è possibile. La 39enne brasiliana si è sottoposta ad una decina di operazioni chirurgiche per essere il più vicino ad una donna biologica, ma nonostante questo non può ancora avere figli. Ma la 39enne brasiliana ha rivelato di essere la prima in coda per sottoporsi all’operazione di trapianto dell’utero. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di ricorrere all’adozione o a una madre surrogata per poter avere figli, essendo questo un intervento molto rischioso. Si tratta infatti di una procedura difficile, con molto rischi, che costringe il paziente a sottoporsi ad un’operazione della durata di più di 11 ore. “È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante”. Dunque, nonostante la complessità dell’intervento, Jessica Alves sembrerebbe pronta a tutto pur di realizzare il suo sogno.