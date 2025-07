Ilary Blasi e Bastian Muller: vacanze da sogno a Saint-Tropez

La Costa Azzurra è da sempre un sogno ad occhi aperti per chi cerca relax e bellezza, e quest’estate Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto Saint-Tropez come palcoscenico per i loro momenti più intimi. Condividendo la loro esperienza sui social, la conduttrice televisiva ha regalato ai suoi follower scorci di una vacanza che profuma d’amore e di nostalgia per gli anni ’50. Un tema che ha permeato sia il suo look che le atmosfere delle loro giornate.

Un amore che fiorisce a Saint-Tropez

Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, dopo le tempeste mediatiche legate alla precedente relazione della conduttrice con Francesco Totti. La coppia, che sembra pronta a intrecciare ulteriormente i loro destini, ha scelto di condividere solo alcuni momenti della loro vita privata, mantenendo un certo riserbo sui social. Ma i pochi scatti pubblicati parlano chiaro: la felicità è tornata a far parte della vita di Ilary. Chi non vorrebbe vedere un amore rinascere, magari tra un bicchiere di vino e una passeggiata sul lungomare?

Le immagini che hanno condiviso su Instagram rivelano un’atmosfera di spensieratezza e gioia contagiosa. Non è solo la bellezza mozzafiato di Saint-Tropez a colpire, ma anche la complicità palpabile tra i due, evidente in ogni scatto. Gli innamorati sembrano godere appieno della loro avventura, visitando vigneti e immergendosi nella cultura locale, il tutto avvolti da un tocco di eleganza che non passa inosservato. Ti sei mai chiesto quanto possa essere bello scoprire nuovi luoghi insieme alla persona amata?

Stile vintage e momenti di relax

Ilary ha deciso di rendere omaggio allo stile degli anni ’50 con un look che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi fan. In una delle foto, indossava un completo in stoffa bianca traforata, un chiaro richiamo alle icone di quel periodo, arricchito da accessori vintage come occhiali scuri e un fazzoletto come copricapo. Questa scelta non è solo estetica, ma anche un modo per esprimere la sua personalità e il suo amore per la moda. Quante volte hai pensato che l’abbigliamento possa raccontare una storia? Ebbene, Ilary lo fa perfettamente.

Ma non è solo il fashion a rendere questa vacanza memorabile. La coppia ha esplorato le bellezze di Saint-Tropez, visitando luoghi incantevoli come giardini rigogliosi e tenute vinicole, dove hanno partecipato a degustazioni di vini pregiati. Questi momenti, immortalati in foto, raccontano non solo una storia d’amore, ma anche un viaggio culinario e sensoriale che arricchisce la loro relazione. Pensa solo a quanto sia bello assaporare un buon vino mentre si ammirano i colori del tramonto!

Un futuro luminoso all’orizzonte

Le voci su un possibile matrimonio tra Ilary e Bastian si fanno sempre più insistenti. Secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditore tedesco avrebbe chiesto la mano della conduttrice lo scorso maggio, in una cornice romantica come il Lago di Como. Questo gesto ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo attorno alla coppia, che si mostra sempre più unita e affiatata. Chi non sogna un amore da favola, magari con un anello scintillante e una promessa di eternità?

Oltre a godere della dolce vita a Saint-Tropez, Ilary trova anche tempo per dedicarsi alla sua famiglia allargata. Bastian è spesso visto in compagnia della figlia di Ilary, Isabel, e ha partecipato a eventi significativi come il diciottesimo compleanno di Chanel Totti. Questo legame familiare contribuisce a creare un ambiente di serenità e affetto, rendendo la loro storia d’amore ancora più speciale. In fondo, cosa c’è di più bello dell’amore che si allarga e coinvolge anche le persone care?