Isola dei famosi: Guendalina costretta a farsi tagliare i capelli

All’Isola dei famosi, Guendalina Tavassi ha accettato di farsi tagliare i capelli da suo fratello Edoardo. Un “sacrificio” pagato dall’ex concorrente del Grande Fratello per rivedere il suo compagno, Federico Perna. Questo e altro per amore! Federico è giunto sull’isola per incontrare la sua bella Guendalina dopo diverso tempo lontano da lei.

Da notare che la naufraga tiene molto alla sua chioma, a cui ha dovuto dire addio per il momento.

Isola dei famosi: taglio di capelli per Guendalina

Edoardo Tavassi è stato il “coiffeur” che ha tagliato i capelli alla povera Guendalina. La resistenza dell’ex influencer è stata messa a dura prova. Il prezzo da pagare per reincontrare Federico Perna. Sono stati Ilary Blasi e i suoi opinionisti a fare la richiesta e un solo taglio non è bastato.

Edoardo sembra tuttavia essersi divertito a tagliare i capelli della sorellina, centimetro dopo centimetro. Di certo il taglio gratis di capelli non è stato affatto apprezzato da Guendalina, che è apparsa a dir poco disperata.

L’incontro con Federico

Dopo il buio, per la povera Guendalina Tavassi è arrivata la luce. La regina ha proposto un filmato in cui la naufraga è stata avvertita che avrebbe incontrato Federico Perna. È da diverso tempo che i due stanno insieme.

Una volta che l’uomo è arrivato sull’isola dopo essersi lanciato dall’elicottero, Federico e Guendalina si sono sciolti in un romantico abbraccio.