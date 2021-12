Anche se non deve vedersi, o almeno non per forza, l’intimo rimane un componente importante del nostro outfit, da indossare come se fosse un piccolo segreto che ci faccia sentire belle e soprattutto sicure di noi stesse.

Le collezioni proposte dai brand in occasione di Natale e Capodanno 2021/2022 sono una più bella dell’altra, spiccano per la loro forte personalità e sono anche una bellissima idea regalo per noi stesse o per le amiche!

L’intimo perfetto per Natale e Capodanno: tra tradizioni e tendenze

Quando si tratta di festeggiare Natale e Capodanno il primo colore che ci viene in mente di indossare è un bel rosso acceso, intimo compreso ovviamente. Il rosso infatti è considerato il colore tradizionale delle festività e un po’ per abitudine e un po’ per buon augurio, alla fine, la scelta ricade su questo.

Ma ci sono tanti altri colori che meritano la stessa attenzione e che sono magari anche più adatti per creare l’abbinamento perfetto sotto i nostri outfit.

Tra questi ci sono sicuramente il nero, ma anche l’oro, il bianco e il blu. Scopriamone alcuni tra i modelli più belli.

Yamamay

Se pensate che i body siano più adatti da una certa età in poi, Yamamay è pronta a smentirvi con questo meraviglioso pezzo della sua collezione. Il brand infatti, ha pensato a tutte quelle donne che anche a Natale e a Caposanno non vogliono rinunciare a sentirsi sexy e provocatorie.

Il colore rosso acceso e gli inserti in pizzo, lo rendono perfetto per essere indossato in occasione delle festività.

Yamamay pensa anche a tutte quelle donne che vogliono sentirsi sexy senza essere però troppo appariscenti con questo intimo a triangolo ultra confortevole in morbido velluto e pizzo nero ricamato. Ovviamente con slip abbinato.

Tezenis

Tezenis invece, ha pensato a tutte quelle party girl che a Natale e a Capodanno vogliono brillare. Questo reggiseno in pailettes argentate è perfetto per creare un ton sur ton d’effetto sotto a canottiere e abiti dello stesso colore. Ma potrà anche dare quel tocco in più indossato sotto ad una camicetta nera.

Ormai testimonial ufficiale di Tezenis, l’influencer romana Giulia De Lellis ci mostra un intimo adatto alle più romantiche. Si tratta di un top effetto corpetto con reggiseno a balconcino, qui proposto di un delicatissimo rose panna, ma disponibile anche in nero e con slip abbinato. La particolarità di questo corpetto sta proprio nella sua trama, chiamata pinstripe satin.

La Perla

La Perla è uno di quei brand che lascia da parte le tradizioni per seguire le tendenze e lo fa con questi due bellissimi completi. Il primo che vi facciamo vedere è color blu petrolio, in seta, con ricamo a frastaglio color grigio. Un accostamento di colori tanto particolare quanto trendy.

Il secondo invece è decisamente più classico, ma estremamente chic, sempre in seta ma bianco e con ricami frastagliati in oro, quest’ultimo in particolare poi, è un colore che oltre a seguire le tendenze è anche adatto per le festività. Che dire, un connubio perfetto!