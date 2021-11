Manca ancora un po’ di tempo al Natale, ma c’è chi ha già iniziato a portarsi avanti con i regali da fare ad amici e parenti. Meglio infatti partire d’anticipo per evitare l’anisa e lo stress dello shopping dell’ultimo minuto in cui si corre anche il rischio di doversi accontentare! Se l’idea di fare il solito cofanetto beauty non vi soddisfa ecco una selezione di idee regalo legate al mondo del fashion.

Natale 2021, le idee per regali fashion

Da un bel capospalla fino all’intimo sexy, passando per il classico maglione e gli accessori, se si tratta di fare un regalo le idee fashion proposte dalle tendenze non mancano di certo! Ricordate però di conservare lo scontrino, per poter cambiare più facilmente il regalo in caso di taglia o colore sbagliati.

Le tendenze della moda autunno inverno 2021 vogliono in vetta alle classifiche quei capispalla considerati intramontabili, come cappotti e blazer.

Che si tratti di capi low cost oppure pezzi vintage da collezione, in commercio se ne trovano davvero di tutti i gusti.

Per quanto riguarda colori e fantasie, potrete andare sul sicuro con le tonalità neutre, ma se invece sceglierete di sorprendere, potrete farlo con un classico tartan oppure un fucsia ultra moderno.

I maglioni a dolcevita

Comodi, caldi e anche molto eleganti, con i maglioni non si può mai sbagliare. Quelli di tendenza per l’autunno inverno 2021 hanno il collo alto e una lavorazione ad intreccio grossa.

Quelli più chic sono color panna, in tinta unita, perfetto per creare tantissime combinazioni con i look più diversi e da abbinare ad un altro dei colori di tendenza della stagione: il marrone.

I collant con fantasia

È vero, il classico “calzino della zia”, che si presenta puntuale ogni anno tra i regali di Natale è ormai diventato un meme. Ma ci sono casi in cui a regalare un paio di calzini si potrebbe fare un figurone! Tra le tendenze del 2021 infatti ci sono i collant con fantasia.

Per essere sicure che il pensiero venga davvero apprezzato, si potrebbe pensare di creare un piccolo set personalizzato sui gusti della persona a cui è indirizzato il regalo, con tre o quattro collant di colori e fantasie tutte diverse.

La borsa porta pc

Con una borsa non ci si può sbagliare. Se poi è un borsa porta pc sarà ancora meglio! Sono tantissime infatti, le persone che studiano fuori dalla propria città o che si dividono tra smart working e vita da lavoratore pendolare.

Una borsa comoda, capiente e che sia anche bella, che permetta di portarsi dietro anche il pc senza dare troppo nell’occhio non può che essere quindi un ottimo regalo.

L’immancabile intimo rosso

Una delle usanze per festeggiare Capodanno è quella di indossare l’intimo rosso, che sia possibilmente stato regalato e non comprato. possiamo quindi sfruttare l’occasione del Natale per regalare alle nostre amiche un completino intimo di questo colore!

Pizzi, merletti, in seta, in raso o con decorazioni di strass e perline, in commercio ne esistono davvero di tutti i tipi pronti a soddisfare anche i gusti delle personalità più complesse.