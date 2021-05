Con numerosi riconoscimenti cinematografici e altrettante candidature, Diego Abatantuono ha conquistato il pubblico con le sue parti comiche e drammatiche. Ecco la storia del noto attore italiano in grado di interpretare ruoli estremamente vari tra loro.

Chi è Diego Abatantuono

Diego Abatantuono (Milano, 20 maggio 1955) è un attore, regista e conduttore televisivo italiano. Cresce nel capoluogo lombardo con il padre calzolario e la madre costumista presso il Derby Club, noto locale della città di Milano. Questo è di proprietà degli zii e quindi fin dall’infanzia è inserito in questo mondo dove assiste a cabaret e retroscena del mondo dello spettacolo. Inizia a lavorare come tecnico delle luci durante gli anni della scuola superiore, per poi partire insieme al gruppo de “I Gatti di Vicolo Mircoli” nelle loro serate.

Si appassiona alla comicità e crea insieme a Giorgio Porcaro la caricatura dell’uomo del sud trasferitosi nella metropoli milanese. Insieme anche ai noti comici Massimo Boldi, Giorgio Faletti, Enzo Jannacci, Beppe Viola, Mauro Di Francesco ed Ernst Thole il noto “Gruppo Repellente” che presenta in giro lo spettacolo “La tappezzeria”.

Carriera e successo di Diego Abatantuono

Si avvicina al mondo del cinema facendosi notare daRomolo Guerrieri, regista che gli propone una parte nella sua pellicola “Liberi armati pericolosi”.

Dopo questo esordio prende parte a una serie di commedie tra cui “Prestami tua moglie”, “Fantozzi contro tutti”, “Saxofone” e “Il pap’occhio” dove collabora con Roberto Benigni, Isabella Rossellini, Renzo Arbore e molti altri. Ottiene poi la sua prima parte come protagonista in “Il tango della gelosia” progetto del 1981 che lo vede a fianco di Monica Vitti.

Con il personaggio che sottolinea i tratti meridionali ottiene poi un contratto con Carlo Vanzina per delle parti in “Arrivano i gatti”, “Una vancanza bestiale”, “I fichissimi” e “Eccezzziunale… veramente”. Saranno molti altri i progetti in collaborazione con il regista che vengono però messi da parte a favore di ruoli più drammatici nel mondo del teatro.

Fonda poi la “Colorado Film”, la sua casa di produzione con cui realizza progetti noti insieme ai registi Giuseppe Bortolucci e Gabriele Salvatores che gli conferiscono vera notorietà. Con “Mediterraneo”, realizzato da quest ultimo, ottengono anche il Premio Oscar come miglior film straniero nel 1992. Torna poi negli anni ad alternare parti più comiche ad altre più drammatiche ottenendo enorme successo.

Diego Abatantuono e i progetti in televisione

Oltre alla lunghissima filmografia realizzata nel corso degli anni, Abtantuono si dedica anche a progetti vari tra loro. Collabora per esempio con Elio e le Storie Tese in alcuni pezzi del suo album Italyan, Rum Casusu Çikti. Inoltre realizza, e per breve tempo conduce, il programma “Colorado Cafè” in onda su Italia 1. Il successo del programma li porta a realizzarne numerose edizioni in cui si vede la conduzione di volti noti come Andrea Appi, Rossella Brescia o Nino Frassica.

Riprende in mano la conduzione nel 2014 insieme a Chiara Francini con cui festeggia i dieci anni della trasmissione celebrando i nomi che hanno fatto la storia del programma. Questo non è però l’unico progetto che lo vede sul piccolo schermo perche per due anni prende parte alla fiction “Il giudice Mastrangelo” andata in onda su Canale 5. Prende parte inoltre come giurato al programma “Eccezionale veramente” e come conduttore di “Enjoy – Ridere fa bene” insieme a Diana Del Bufalo.