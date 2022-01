Imprevisto e simpaticissimo siparietto per Diletta Leotta durante una diretta radiofonica con Radio 105, che tipo di “imprevisto”? Quello per cui la bella conduttrice sportiva sta parlando con lo speaker quando le succede qualcosa che durante una sessione di lavoro in smartworking più o meno è capitato a tutti noi nel corso degli ultimi due anni: le è suonato il campanello.

Imprevisto per Diletta Leotta ed imbarazzata spiegazione: “Problemi dello smartworking”

Spieghiamola proprio partendo dalle imbarazzate spiegazioni che Diletta ha dato quando si è verificato l’intoppo: “Problemi dello smartworking, un pochino tutti ci ritroviamo in questa situazione adesso”. Insomma, si è capita: Diletta stava tenendo un collegamento live con Daniele Battaglia quando qualcuno le ha suonato al campanello.

Due situazioni da gestire all’istante: la porta da aprire e Battaglia da tenere “a bada”

Perciò la conduttrice siciliana si è ritrovata a dover gestire due situazioni al momento: quella pubblica di lavoro e quella privata di chi le bussava in casa. Ma chi era a suonare alla porta di Diletta, forse un nuovo amore magari appartenente all’universo della moda? Anche qui le risposte live di Diletta, finite su un video Instagram pubblicato sull’account di Radio 105 giovedì 27 gennaio, possono venirci incontro.

“Tesoro, hai le chiavi?” Chi ha le chiavi di casa della Leotta? Il mistero si infittisce

“Chi è? Tesoro hai le chiavi?”, grida Leotta. A quel punto Daniele Battaglia non resiste e commenta ironicamente: “Ma che programma è? Siamo una radio nazionale ragazzi. Cos’è, è arrivata la spesa?”. E Diletta svela l’arcano: “Sotto sono in pigiama, non voglio farlo vedere”. Poi scompare dal video per qualche secondo e riappare per chiosare l’imprevisto con simpatia ed un po’ di imbarazzo: “A volte capita anche questo quando lavori da casa. Ora proseguiamo”. Però chi fosse alla porta non lo ha svelato.