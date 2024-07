Quanto costano le scarpe indossate da Ilary Blasi sul palco di Battiti Live 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Battiti Live, quanto costano le scarpe (scomode) di Ilary Blasi

“Battiti Live” è la manifestazione canora dell’estate e quest’anno vede come conduttrice l’ex moglie di Francesco Totti, ovvero Ilary Blasi, affiancato da Alvin. Oggi, lunedì 8 luglio, andrà in onda la prima registrazione delle tre serata andate in scena a Molfetta il 21, il 22 e il 23 giugno. Ilary Blasi è sempre pronta a stupirci con i suoi look ma, questa volta, le scarpe che ha indossato le hanno dato qualche problema, ha infatti rischiato di finire la registrazione a piedi nudi. Tutto è successo nel corso della registrazione della serata di sabato 6 luglio, quando la Blasi ha poi pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale di Instagram dove si vedono i suoi piedi sofferenti dopo aver indossato per tutta la registrazione le scarpe in questione. Ma, di quali scarpe si tratta? Quanto costano? Si tratta di un paio di décolleté metallizzate color oro firmate La Silla, uno dei brand più amati dalla Blasi, caratterizzate da un tacco super vertiginoso. Il costo di questo scarpe è 1.000 euro. In realtà non è la prima volta che Ilary Blasi ha sofferto male ai piedi anzi, durante una puntata de “L’Isola dei Famosi” è rimasta proprio a piedi nudi. Del resto noi donne lo sappiamo bene, indossare i tacchi per tante ore non è per nulla semplicissimo, soprattutto se i tacchi sono super alti!

Battiti Live, anticipazioni sui look di Ilary Blasi

Questa sera andrà in onda la prima puntata di “Battiti Live” su Canale 5. Come abbiamo visto nel corso di una delle registrazioni, Ilary Blasi ha avuto qualche problema con le scarpe che indossava, come mostrato da lei stessa su Instagram. Per ogni serata l’ex moglie di Totti ha scelto dei look semplici ma chic, soprattutto grazie ai tanti gioielli che ha abbinato ai vari outfit. Da Liguoro a Foreva, da maxi collier agli anelli di cristalli. Insomma, “Battiti Live” è da guardare non solo per le esibizioni dei vari cantanti che si alterneranno sul palco, ma anche per ammirare i vari look della conduttrice televisiva.

Battiti Live, quando vanno in onda le puntate

La prima serata di “Battiti Live“, l’evento musicale dell’estate, andrà in onda questa sera, 8 luglio 2024, in prima serata su Canale5. Le prime tre serate si sono svolte a Molfetta, mentre le altre due a Otranto. Ilary Blasi e Alvin sono i conduttori che ci accompagneranno per tutte le serate di questa manifestazione musicale, sempre super attesa ogni estate. I cantanti che si esibiranno sul palco sono davvero tantissimo, eccoli di seguito:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Baby K,

Benji & Fede,

Benjamin Ingrosso

BigMama

Boomdabash

Blue

Capo Plaza

Clara, Cioffi

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Darin

Dotan

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Guè, Holden

Il Volo

Irama

Matteo Paolillo

Michele Bravi

Mida

Mietta

Mr.Rain

Nek

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rhove

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Tananai

The Kolors

Tony Effe

Tutti davanti alla tv quindi stasera per la prima puntata di “Battiti Live 2024″ davvero da non perdere!