Al termine dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato il divorzio da Francesco Totti ed è sparita dal piccolo schermo. Considerando che tra qualche mese andrà in onda la nuova edizione del reality honduregno, la domanda sorge spontanea: la conduttrice romana lascia il timone?

Ilary Blasi lascia l’Isola dei Famosi?

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è sparita dalla tv. Al momento, non ha accettato neanche l’intervista a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin. E’ attivissima su Instagram, ma per quel che concerne la televisione preferisce latitare. La domanda, quindi, sorge spontanea: sta pensando di lasciare l’Isola dei Famosi? Il reality honduregno aprirà i battenti al termine del GF Vip 7, indicativamente in primavera, e lo staff è già al lavoro per comporre il cast.

La decisione di Ilary Blasi

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Ilary ha riflettuto a lungo sull’ingaggio dell’Isola dei Famosi. In un primo momento avrebbe voluto rifiutare, poi ha chiesto consiglio alla famiglia e all’amica Silvia Toffanin. Sulla rivista si legge:

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

Ilary Blasi: sì all’Isola anche per fattori economici

Ilary ha accettato l’Isola dei Famosi per diversi motivi. Se avesse rinunciato all’ingaggio, Mediaset avrebbe dovuto trovare una sua sostituta. Problema non da poco, soprattutto perché la Blasi è un volto già testato e amato. Pertanto, un suo “no” avrebbe potuto essere controproducente per il futuro. Inoltre, anche i fattori economici l’hanno spinta ad accettare. Secondo alcune indiscrezioni, il reality honduregno le fa guadagnare un milione netto di euro.