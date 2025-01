Ilary Blasi: un viaggio tra amore e carriera

Ilary Blasi, la celebre conduttrice italiana, è pronta a svelare al pubblico un lato inedito della sua vita attraverso la nuova serie tv a lei dedicata, in onda su Netflix. A partire da domani, gli spettatori potranno immergersi nel mondo di Ilary, scoprendo non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata, le relazioni e le sfide quotidiane che affronta come madre e professionista.

Un amore nato per caso

Nel corso di un’intervista, Ilary ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con Bastian Muller, un imprenditore tedesco di 37 anni. La scintilla è scoccata in un aeroporto di New York, dove si sono incontrati per la prima volta. “Credo al destino”, ha dichiarato, rivelando che una cartomante le aveva predetto l’incontro con l’uomo della sua vita proprio in quel luogo. La loro connessione è stata immediata, anche se Bastian non parla ancora italiano, comunicando principalmente in inglese e tedesco.

La vita quotidiana di Ilary

Oltre alla sua vita sentimentale, Ilary ha deciso di intraprendere un nuovo percorso accademico, iscrivendosi a un corso di laurea in Criminologia. Questo passo segna un’importante evoluzione nella sua vita, dimostrando che è pronta a esplorare nuove opportunità e a mettersi alla prova. La conduttrice ha rifiutato alcune proposte televisive, come La Talpa e L’Isola dei Famosi, per dedicarsi a progetti che la entusiasmino realmente. “Vivo giorno per giorno, assaporando la felicità”, ha affermato, sottolineando l’importanza della famiglia e dei legami affettivi.

Un legame speciale con Bastian

Ilary ha descritto Bastian come un uomo romantico, capace di farla sentire unica. Nonostante i pregiudizi sui tedeschi, ha rivelato che il suo compagno è molto più affettuoso di quanto si possa pensare. La loro relazione è caratterizzata da momenti di leggerezza e complicità, come il primo incontro in cui Bastian le ha offerto champagne, dimostrando di volerla conoscere meglio. “In Germania conoscono solo Michelle Hunziker”, ha scherzato, evidenziando come il gossip non sia una priorità per il suo compagno.

Con la sua nuova serie, Ilary Blasi si prepara a conquistare il pubblico, rivelando non solo la sua vita professionale, ma anche le emozioni e le esperienze che la rendono una donna unica e affascinante. La sua storia è un invito a credere nel destino e a vivere ogni giorno con passione e autenticità.