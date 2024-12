Il fascino del soft angelic make-up

Negli ultimi mesi, il soft angelic make-up ha preso d’assalto i social media, in particolare TikTok, dove ha conquistato il cuore di molte donne. Questo trend rappresenta una versione aggiornata e raffinata del classico No Make-Up Make-Up, puntando su un aspetto fresco e luminoso, quasi invisibile. Ispirato alla bellezza eterea degli angeli di Victoria’s Secret, questo trucco si distingue per la sua capacità di esaltare i dettagli delicati del viso, regalando un aspetto naturale e radioso.

Caratteristiche principali del look

Il soft angelic make-up si basa su alcuni elementi chiave che ne definiscono l’essenza. La base deve essere leggera e luminosa, utilizzando prodotti come BB cream o fondotinta idratanti che non appesantiscono la pelle. Le sopracciglia devono apparire naturali e ben definite, mentre il blush, nei toni del rosa o pesca, conferisce un aspetto sano e fresco. Gli occhi sono resi luminosi grazie a ombretti chiari e satinati, evitando mascara volumizzanti per mantenere un look delicato.

Un tocco di romanticismo

Questo trucco non è solo un modo per apparire belle, ma anche un modo per esprimere la propria femminilità. A differenza del No Make-Up Make-Up, che si concentra su tonalità neutre e sobrie, il soft angelic make-up utilizza palette di colori caldi e romantici, rendendo il risultato finale iper femminile. Le labbra, leggermente colorate con gloss idratanti, completano il look, rendendolo perfetto per ogni occasione, da un appuntamento a una serata speciale.

Come ricreare il look

Ricreare il soft angelic make-up è semplice e divertente. Su TikTok, numerosi tutorial offrono consigli e trucchi per ottenere questo look etereo. È possibile utilizzare prodotti specifici come il Charlotte Tilbury Unreal Skin Sheer Glow Tint o il Fenty Beauty Contour Stick per ottenere una pelle luminosa e naturale. Non dimenticare di utilizzare una palette di ombretti nei toni del rosa per dare vita agli occhi e di applicare un blush cremoso per un finish radioso.

Il soft angelic make-up nel mondo delle celebrità

Celebrità come Sabrina Carpenter e Nicola Peltz Beckham sono state avvistate con questo look, contribuendo a farlo diventare un must-have tra le tendenze beauty. Il soft angelic make-up è perfetto per chi desidera apparire bella senza sembrare eccessivamente truccata, un aspetto che molti uomini apprezzano, poiché risulta naturale e fresco.